Teoretycznie faworytami, i to wyraźnymi, są gdynianie, którzy w tabeli plasują się na drugiej pozycji z sześcioma punktami więcej od trzeciego i czwartego GKS-u - odpowiednio z Katowic i Tychów.

Arka traci do liderującej Lechii Gdańsk dwa "oczka", więc w razie zwycięstwa z Chrobrym może wskoczyć na pierwsze miejsce co najmniej na kilkadziesiąt godzin. Gospodarze piątkowej potyczki są na dobrej drodze, aby wywalczyć bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy, ale nadal muszą trzymać rękę na pulsie.

Tym bardziej, że rywal złapał ostatnio wiatr w żagle. Chrobry po kilku nieudanych meczach wygrał trzy spotkania z rzędu. Dodatkowo należy wspomnieć, że uczynił to przeciwko drużynom z czołówki tabeli. Głogowianie oprócz triumfu nad Stalą Rzeszów 2:1, pokonali GKS Tychy 2:1 oraz Wisłę Kraków 3:2. Jedenasta pozycja w tabeli nie oddaje zatem pełnego potencjału ekipy z Dolnego Śląska.

W rundzie jesiennej Chrobry pokonał u siebie Arkę 1:0.

