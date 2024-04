Nowy trener Miedzi Legnica. Właśnie został ogłoszony

W przedpołudniowym komunikacie Miedź poinformowała, że rozstała się z Bellą, a kilka godzin później klub podał, że zespół przejmuje doskonale znany na Dolnym Śląsku Mamrot.

„Trener Mamrot wnosi do Miedzi ogromne doświadczenie, ale też duży entuzjazm i zapał do pracy. Jestem pewny, że przełoży się to na drużynę. Zostało osiem kolejek ligowych i chcemy te mecze wygrywać. Ale to również czas, aby trener zweryfikował kadrę zespołu pod kątem przyszłego sezonu” – powiedział prezes klubu Tomasz Brusiło.

Mamrot ostatnio pracował w Górniku Łęczna, ale w przeszłości prowadził także m.in. Arkę Gdynia oraz Jagiellonię Białystok, z którą sięgnął po wicemistrzostwo Polski, a także Chrobrego Głogów, gdzie spędził siedem lat. Tak się składa, że na ławce trenerskiej Miedzi szkoleniowiec zadebiutuje właśnie w spotkaniu z Chrobrym, z którym zmierzy się w sobotę w Głogowie (godz. 20).

„Praca w Miedzi jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo klub niedawno grał w ekstraklasie i powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej jest naszym celem. Sytuacja w tabeli w tym momencie jest trudniejsza, ale dopóki jest możliwość grania o coś, na pewno podejmiemy rękawicę. Ważne jest również, abym jeszcze lepiej poznał zawodników w kontekście nowego sezonu” – powiedział szkoleniowiec.

Miedź po 26 kolejkach zajmuje 10. miejsce i ma pięć punktów straty do szóstej pozycji, która daje prawo do gry w barażach o Ekstraklasę.

PAP