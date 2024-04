34-letni szkoleniowiec przejął drużynę "Pasów" w piątek, gdy po remisie 2:2 z ŁKS Łódź zwolniono Jacka Zielińskiego.

Krakowski klub zajmuje wprawdzie 12. miejsce w tabeli, ale ma tylko 3 punkty przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice. Sytuacja jest więc nerwowa, a nowy trener dostał jasno postawione zadanie – utrzymać zespół w ekstraklasie. Kroczek z optymizmem podchodzi do powierzonej mu misji.

"Mamy koncepcję. Jak na razie realizacja założeń przebiega zgodnie z planem. Zespół wygląda dobrze, a piłkarze na których liczymy są w formie. Wszystko idzie w dobrym kierunku" – zapewnił.

Kroczek, mimo młodego wieku nie boi się wyzwania, choć do tej pory samodzielnie prowadził 1-ligową Resovię Rzeszów i III-ligową Unię Skierniewice. Przez Cracovię został zatrudniony w lutym tego roku z zadaniem budowy zespołu rezerw, który w przyszłym sezonie przystąpi do rozgrywek w IV lidze małopolskiej. Okazało się jednak, że na trenerskiej ławce zasiądzie wcześniej i to w ekstraklasie, choć nie posiada jeszcze licencji UEFA Pro. Jest już jednak po egzaminie na ten kurs, a jego wyniki mają być ogłoszone niebawem. Na razie formalnie będzie prowadził zespół z Tomaszem Jasikiem, który był asystentem Jacka Zielińskiego i dzięki temu może być wpisywany do protokołu jako trener.

"Wszędzie gdzie byłem, w piłce młodzieżowej, seniorskiej, w każdym miejscu padało pytanie o moje doświadczenie. W trzeciej lidze byłem najmłodszym trenerem. Wyzwanie jest duże. Wszystkim nam zależy, by Cracovia została na poziomie ekstraklasy. Nie jest to sytuacja, która kogokolwiek paraliżuje. Wszystkie ręce na pokład, aby w czekających nas siedmiu spotkaniach zaprezentować się jak najlepiej. To będzie wymagało dużych kompetencji" – nie miał wątpliwości.

Debiut trenerski Kroczka przypadnie z najtrudniejszym rywalem, bo z liderem i głównym kandydatem do mistrzowskiego tytułu – Jagiellonią.

"Jagiellonia to bardzo dobrze zorganizowany zespół, potrafi korzystać ze swoich atutów. Trener Adrian Siemieniec wykonuje bardzo dobrą pracę, ale w meczu z nami rywal zostanie postawiony pod ścianą, bo jeśli chce walczyć o mistrzostwo, to musi wygrać. Przed nami duże wyzwanie. Nie będzie to lekka przeprawa. Nie możemy jednak bać się Jagiellonii, ani innej drużyny" – podkreślił Kroczek.

Sytuacja kadrowa Cracovii jest dobra, gdyż wszyscy zawodnicy, poza tymi którzy leczą długotrwałe kontuzje, są gotowi do gry.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Cracovia od godziny 15.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP