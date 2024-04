Asseco Resovia Rzeszów i Projekt Warszawa rozegrają pierwsze spotkanie rywalizacji o trzecie miejsce PlusLigi w sezonie 2023/24. Który zespół będzie górą w tej pasjonującej serii do dwóch zwycięstw? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

To będzie hitowe starcie, które zdecyduje o brązowym medalu PlusLigi w sezonie 2023/24! Już we wtorek w boisko hali na Podpromiu wyjdą zawodnicy Projektu Warszawa oraz Asseco Resovii Rzeszów. Oba zespoły sięgnęły w tym sezonie po europejskie puchary - Projekt pokonał w wielkim finale Challenge Cup Vero Volley Monza i sięgnął po swoje pierwsze europejskie trofeum w historii, z kolei Asseco Resovia Rzeszów wygrała z SVG Luneburg sięgając po niezwykle cenny Puchar CEV.

W obu zespołach nie zabraknie również siatkarskich gwiazd. W drużynie Projektu Warszawa zobaczymy takich zawodników jak m.in. Artur Szalpuk, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Jan Firlej czy Andrzej Wrona, z kolei w Asseco Resovii Rzeszów wystąpią mistrzowie świata - Jakub Kochanowski, Karol Kłos, Paweł Zatorski czy Fabian Drzyzga, a także reprezentanci USA czy Słowenii - Torey DeFalco oraz Klemen Cebulj.



W drodze do meczu o trzecie miejsce obie ekipy równo rywalizowały ze sobą w tabeli. Projekt Warszawa zakończył rundę zasadniczą na trzecim miejscu i w ćwierćfinale pokonał Bogdankę LUK Lublin. W półfinale rywalem stołecznych siatkarzy była Aluron CMC Warta Zawiercie, która ostatecznie triumfowała i to ona zagra z Jastrzębskim Węglem w finale PlusLigi.



Asseco Resovia Rzeszów zakończyła rundę zasadniczą na czwartej lokacie i w ćwierćfinale rywalizowała z Treflem Gdańsk. Po niesamowitym występie Jakuba Buckiego i spółki to rzeszowianie awansowali do półfinału, gdzie stoczyli emocjonujące boje z Jastrzębskim Węglem. To jednak podopieczni trenera Marcelo Mendeza byli lepsi w dwumeczu i rzeszowianie będą musieli powalczyć o brązowy medal.



Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

