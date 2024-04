W ostatniej serii gier Chrobry zremisował 1:1 z Motorem Lublin. Ekipa z Głogowa ma cztery punkty przewagi nad Resovią Rzeszów, czyli pierwszą drużyną w tabeli, która na dziś spadłaby do II ligi. Rzeszowianie mają jeden mecz rozegrany więcej - przegrany 2:3 z Arką Gdynia.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalna seria Górnika Zabrze! Kolejna wygrana

Wszystko wskazuje na to, że Wisła do ostatniej kolejki będzie walczyła o miejsce barażowe i walkę o awans do PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Płocka plasuje się w środku tabeli, ale do lokaty barażowej traci zaledwie punkt.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Wisła Płock od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport