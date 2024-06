Aryna Sabalenka cierpiała na korcie. Co jej dolegało? (ZDJĘCIA)

Druga zawodniczka świata nie była w środę sobą. Często psuła ataki, których zwykle by nie zepsuła, nie biegała do wszystkich piłek, a do tego regularnie kucała po niektórych akcjach.

Kilkukrotnie potrzebowała też pomocy medycznej. Na pierwszy rzut oka najprawdopodobniej miała tego dnia problemy z żołądkiem. Mimo to udało jej się wygrać pierwszego seta. Później górą była Andriejewa, która awansowała do półfinału Roland Garros 2024.



Sabalenka, która cierpiała przez praktycznie całe spotkanie trwające 149 minut, szybko opuściła kort.

Sabalenka cierpiała na korcie. Co jej dolegało? Zobacz galerię

