Polscy siatkarze plażowi przegrali dwa mecze i nie mają szans na awans z grupy

Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Jakub Zdybek przegrali dwa mecze w turnieju głównym elity cyklu Beach Pro Tour w Ostrawie. Biało-czerwoni stracili szanse na awans. W grupie pozostało im do rozegrania spotkanie z liderami rankingu Szwedami Davidem Ahmanem i Jonatem Helwigiem.

Polska para w czwartek rozegrała dwa spotkania. W pierwszym grupowym meczu Biało-Czerwoni ulegli trzeciej parze światowego rankingu, Niemcom Nilsowi Ehlersowi i Clemensowi Wicklerowi 0:2 (14:21, 14:21). W drugim przegrali z Milesem Partainem i Andym Beneshem 0:2 (14:21, 10:21). Amerykanie klasyfikowani są na piątym miejscu na świecie.

Kantor i Zdybek (nr 23 w rankingu) w piątek zmierzą się z efektownie grającymi Szwedami Ahmanem i Helwigiem. Mistrzowie Europy i wicemistrzowie świata na koncie mają dwa zwycięstwa bez straty seta. Polacy nawet w przypadku wygranej nie mają już szans na zakwalifikowanie się do dalszej fazy turnieju.

Biało-Czerwoni, którzy grają razem od czerwca zeszłego roku, dopiero drugi raz i pierwszy w tym sezonie awansowali do głównej drabinki turnieju elity. Ich największy wspólny sukces do tej pory to drugie miejsce w imprezie niższej rangi Challenge w Chiang Mai w Tajlandii w listopadzie ub. roku.

PAP