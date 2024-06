Hit w półfinale Roland Garros rozstrzygnięty! Nowy lider rankingu ATP za burtą

Carlos Alcaraz awansował do finału tegorocznej edycji turnieju Roland Garros. Hiszpan w półfinale wielkoszlemowej rywalizacji pokonał Jannika Sinnera 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Warto przypomnieć, że Sinner niedługo zostanie nowym liderem rankingu ATP. W poniedziałek 10 czerwca przejmie ten tytuł od Novaka Djokovicia, który wycofał się z rywalizacji w stolicy Francji z powodu kontuzji kolana.

Tenisista z Półwyspu Apenińskiego świetnie wszedł w ten pojedynek. Sinner bez większych problemów już na starcie dwukrotnie przełamał swojego przeciwnika. Dzięki temu wyszedł na czterogemowe prowadzenie. Chociaż Alcaraz był w stanie wygrać jedną partię przy serwisie rywala, to Włoch zwyciężył w pierwszym secie 6:2.

Wydawało się, że kolejna odsłona będzie wyglądać bardzo podobnie. Sinner ponownie zaczął seta od przełamania oponenta. Przegrany serwis zadziałał na Hiszpana jak płachta na byka. Plasujący się na trzecim miejscu w rankingu ATP zawodnik wygrał pięć gemów z rzędu. Ta przewaga zapewniła mu zwycięstwo w drugiej części spotkania 6:3.

Mimo to tenisista z Półwyspu Iberyjskiego nie był w stanie utrzymać stabilnej formy. Triumfator tegorocznego Australian Open ponownie zaczął stawiać warunki na korcie. W trzecim secie Sinner dwa razy przełamał rywala, przegrywając w tym czasie jednego gema przy swoim serwisie. Dzięki temu wygrał tę odsłonę 6:3.

Na tym emocje się jednak nie zakończyły. Czwarty set był bardzo wyrównany, przez co do samego końca nie było wiadomo, który tenisista przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Alcaraz ostatecznie przełamał przeciwnika w ostatnim gemie, tym samym ponownie doprowadzając do wyrównania.

Widać było, że 21-latek złapał wiatr w żagle. Alcaraz na początku piątej odsłony wygrał trzy gemy z rzędu. Włoch próbował znaleźć odpowiedź na grę oponenta, jednak Hiszpan był nie do zatrzymania. Finalnie wygrał ostatniego seta 6:3, tym samym zapewniając sobie awans do ostatniego starcia podczas tegorocznej edycji turnieju Roland Garros.

Jeszcze nie wiadomo, z kim zmierzy się w finale jednej z najważniejszych imprez w świecie tenisa. Jego oponenta wyłoni starcie Casper Ruud - Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3