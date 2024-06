Wielki powrót do PlusLigi faktem. Klub oficjalnie ogłosił!

Jan Hadrava rozpoczął swoją karierę w czeskiej Dukli Liberec, po czym przeniósł się do francuskiego Nantes-Reze. W 2016 roku po raz pierwszy trafił do Indykpolu AZS Olsztyn. Reprezentował olsztyńskie barwy przez cztery lata, podczas których stał się kluczowym zawodnikiem zespołu i ulubieńcem kibiców.

ZOBACZ TAKŻE: Trener zdezerterował, klub PlusLigi musiał szukać nowego. Jest wyczekiwany komunikat

W 2020 drogi klubu i zawodnika się rozeszły, Czech kolejno występował w lidze włoskiej, znowu w Polsce, tym razem w Jastrzębskim Węglu i na koniec w Turcji. Teraz, po czterech latach, wraca do Olsztyna. W oficjalnym komunikacie Indykpol AZS Olsztyn ogłosił jego transfer i opublikował krótką wypowiedź zawodnika.

– Nie ukrywam, że czuję się zadowolony z powodu powrotu do Olsztyna. Spędziłem tutaj cztery lata, lecz ostatni sezon nie był do końca udany. Najpierw przytrafiła mi się kontuzja, a potem pandemia przerwała sezon, przez co nie mogłem się pożegnać z Kibicami. Jestem zadowolony z powrotu do Olsztyna, mam nadzieję, że Klub i Kibice tak samo – powiedział Hadrava.

Wypowiedział się też na temat swoich ambicji na przyszły sezon.

– Co chciałbym pokazać w nowym sezonie? Na pewno to, że mam większe doświadczenie, co pozwoliło mi nauczyć się kilku nowych rzeczy. Mam nadzieje, że uda nam się osiągnąć fajny wynik – np. taki, jak podczas moich pierwszych sezonów w Indykpolu AZS. Nie chciałbym mówić o dokładnych pozycjach, lecz sukces pasuje do Olsztyna. Mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ wszyscy będziemy starali się jak najlepiej, aby to osiągnąć - przyznał atakujący.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport