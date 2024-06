Szybkie 3:0! Gospodarze bez szans w starciu z Polakami.

Polacy w pierwszym secie dominowali od pierwszej do ostatniej piłki. Doskonale blokowali Marcin Janusz i Kamil Semeniuk, a w ataku brylował Bartosz Kurek. Przy stanie 15:9 trener Japonii poprosił o czas. Jego rady pomogły na chwilę, bo zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni zdobyli trzy punkty z rzędu i zniwelowali starty do czterech punktów (16:12). Wydawało się, że będzie to przełomowy moment w meczu, bo dodatkowo u naszych rywali zaczęła funkcjonować zagrywka - świetnie w polu serwisowym zagrywał Shoma Tomita, który trafiając prosto w Tomasza Fornala, ustanowił wynik 17:14. Przewaga Polaków od tego momentu zaczęła się powiększać i była najwyższa na koniec seta - 25:17.

Początek drugiego seta był wyrównany. Polacy zdołali odskoczyć na dwa punkty dopiero po ataku ze środka Huberta Hubera (8:6). Dalsza część partii była dominacją Biało-Czerwonych. Gra Japończyków była rozchwiana, brakowało im skuteczności, co zyskało odzwierciedlenie w wyniku - najwyższe prowadzenie naszych reprezentantów wynosiło dziesięć "oczek" (22:11). Seta atakiem z lewego skrzydła i obiciem japońskiego bloku zakończył Aleksander Śliwka (25:15).

Trzeci set wyglądał podobnie do poprzedniego. Od samego początku Polacy prowadzili i stopniowo budowali przewagę, która wynosiła nawet osiem punktów (20:12). Japończycy próbowali zniwelować straty, ale bez większego powodzenia, bo Polacy kończyli wszystkie ataki. Gospodarze w końcówce zdołali zmniejszyć stratę, pokusili się nawet na asa serwisowego, ale to nie starczyło. Seta (25:20) i całe spotkanie skutecznym atakiem zakończył Aleksander Śliwka.

Japonia - Polska 0:3 (17:25, 15:25, 20:25)