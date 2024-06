Druga porażka Panthers Wrocław

Ekipa Panthers Wrocław przegrała z Vienna Vikings 13:16 w meczu trzeciej kolejki European League of Football. Polacy mają na koncie jedną wygraną oraz dwie porażki.

"Pantery" rozpoczęły zmagania w nowym sezonie od zwycięstwa nad Berlin Thunders 49:39, a następnie przegrały ze Stuttgart Surge 34:44. Z kolei drużyna ze stolicy Austrii najpierw pokonała Danube Dragons 21:17, a tydzień temu wysoko ograli Raiders Tirol 27:6.

W niedzielnym starciu trzeciej kolejki faworytami byli Austriacy. Do przerwy wszystko układało się jednak dobrze dla "Panter", które prowadziły 10:7. To jednak nie wystarczyło do zwycięstwa.

W drugiej części gry "Wikingowie" podkręcili tempo i odwrócili losy spotkania. Ostatecznie wygrali 16:13.

Kolejny mecz ekipa Panthers Wrocław rozegra 15 czerwca na wyjeździe z Frankfurt Galaxy.

Polsat Sport