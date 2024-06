Przed nami szósty mecz finałowy ORLEN Basket Ligi, w którym mierzą się zespoły King Szczecin i Trefl Sopot. Która drużyna sięgnie po mistrzostwo Polski? Transmisja meczu King Szczecin - Trefl Sopot w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Do tej pory w rywalizacji finałowej prowadzi zespół ze Szczecina (3:2). W poprzednim meczu po zwycięstwo sięgnęli koszykarze ekipy z Sopotu, wygrywając na swoim terenie 88:84. Po tym spotkaniu głos zabrał trener Trefla - Żan Tabak.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski oficjalnie w nowym klubie

- Przez 37-38 minut graliśmy naprawdę bardzo dobrą koszykówkę. W ostatnich 2-3 minutach popełniliśmy mnóstwo błędów taktycznych, które goście ze Szczecina momentalnie wykorzystali. W tym meczu trzymaliśmy się jednak razem do samego końca - powiedział szkoleniowiec, cytowany na stronie "plk.pl".

Warto zaznaczyć, że czwartkowy mecz może okazać się decydującym. Jeżeli King w Szczecinie przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, to sięgnie po mistrzostwo Polski. Natomiast jeżeli lepsi okażą się zawodnicy Trefla, to w finale ORLEN Basket Ligi dojdzie do wyrównania, a kibiców czekać będzie siódmy mecz tej emocjonującej rywalizacji.

Transmisja meczu King Szczecin - Trefl Sopot w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 19:50. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:00.

Polsat Sport