Reprezentant Polski oficjalnie w nowym klubie

Adrian Bogucki ostatnio bronił barw Arki Gdynia, a wcześniej grał m.in. w Astorii Bydgoszcz czy Anwilu Włocławek. W minionym sezonie zdobywał średnio 14,7 punktów i siedem zbiórek. Jeden z najlepszych meczów rozegrał przeciwko Śląskowi, kiedy zdobył 26 punktów, a jeszcze lepiej zaprezentował się przeciwko Legii Warszawa, notując double-double – 34 punkty i 10 zbiórek.

W rozmowie z klubowymi mediami koszykarz nie ukrywał, że na przenosiny do Wrocławia zdecydował się głównie ze względu na aspekt sportowy.

„Chciałem dołączyć do Śląska, żeby walczyć o najwyższe cele. Chciałbym, żebyśmy przez dwa najbliższe lata wciąż walczyli o medale. Widać, że w tym mieście żyją koszykówką, czego miałem ostatnio okazję doświadczyć w meczu o trzecie miejsce i mam nadzieję, że w najbliższych sezonach nic się w tej kwestii nie zmieni” – dodał nowy koszykarz Śląska.

Bogucki przebywa aktualnie we Wrocławiu, ale nie trenuje ze swoim zespołem, lecz z reprezentacją Polski. Zespół trenera Igora Milicica na zgrupowaniu na obiektach WKK Wrocław przygotowuje się do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, który zostanie rozegrany w dniach od 2 do 7 lipca w Walencji.

BS, PAP