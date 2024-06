Koszykarki i koszykarze 3x3 przed ważnym turniejem. Stawką awans na mistrzostwa

Polki, podopieczne trenerki Edyty Koryzny, które zagrają w składzie: Aldona Morawiec, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Zięmborska, są rozstawione z numerem 2.

W grupie B ich rywalkami będą: Ukrainki, Turczynki i Estonki. W kadrze brakuje jednej z liderek Marissy Kastanek, która dostała wolne po sezonie ligowym oraz turniejach eliminacyjnych do igrzysk olimpijskich (Polki nie awansowały do Paryża) i poleciała do rodziny do USA.

Biało-Czerwoni, którzy wywalczyli w maju w Debreczynie awans na igrzyska w Paryżu, wystąpią w Bratysławie w składzie: Dominik Grudziński, Grzegorz Kamiński, Michał Samsonowicz i Przemysław Zamojski.

Tylko Zamojski, olimpijczyk z Tokio, brał udział w rywalizacji w Debreczynie. Pozostali: Adrian Bogucki i Michał Sokołowski trenują z reprezentacją trenera Igora Milicica we Wrocławiu, przygotowując się do kwalifikacji olimpijskich w 5x5 w Walencji (3-7 lipca). Czwarty koszykarz z Debreczyna - Filip Matczak leczy uraz.

Polacy prowadzeni przez trenera Piotra Renkiela są rozstawieni w turnieju w Bratysławie z numerem 3. W grupie będą walczyć z: Niemcami, Turkami i Estończykami.

Mistrzostwa Europy odbędą się natomiast między 22 a 25 sierpnia w Wiedniu. Przed rokiem Biało-Czerwonych zabrakło we wrześniowym czempionacie Starego Kontynentu w Jerozolimie.

