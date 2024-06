Co za powrót! Koszykarze Trefla Sopot mistrzami Polski!

Koszykarze Trefla Sopot mistrzami Polski! Podopieczni trenera Żana Tabaka, którzy przegrywali w finałowej serii już 1-3, zaliczyli niesamowity powrót i po trzech kolejnych wygranych wyrwali Kingowi Szczecin złote medale! W siódmym - decydującym - spotkaniu sopocianie pokonali ekipę trenera Arkadiusza Miłoszewskiego 77:71. Dla Trefla to szósty w historii tytuł mistrza kraju.

Trefl zaczął od mocnego uderzenia i po rzucie Aarona Besta prowadził 5:0, ale szybko dwiema trójkami zareagowali na to szczecinianie. Później trafiali także Jarosław Zyskowski i ponownie Best, przez co gospodarze uciekali nawet na osiem punktów. Aktywni byli również Auston Barnes oraz Andy Van Vliet, a przyjezdni nie byli w stanie dotrzymać kroku w ofensywie. Po 10 minutach było 26:14.

W drugiej kwarcie zespół trenera Żana Tabaka starał się utrzymywać przewagę, ale w pewnym momencie Tony Meier i Zac Cuthbertson zmniejszyli ją do zaledwie sześciu punktów. Szybko "do normy" przywracali ją jednak Geoffrey Groselle wraz z Benedekiem Varadim. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:30.

W trzeciej kwarcie dość szybko zespół z Sopotu uciekł na 13 punktów po rzutach Aarona Besta i Jarosława Zyskowskiego. Pojedyncze zagrania Kacpra Borowskiego i Michale Kysera pozwalały jeszcze ekipie trenera Arkadiusza Miłoszewskiego na nawiązanie rywalizacji. Po rzutach wolnych Przemysława Żołnierewicza przegrywała "tylko" siedmioma punktami. Świetny był później Zyskowski i po jego kolejnych akcjach po 30 minutach było 58:44.

Andrzej Mazurczak nie zamierzał się poddawać! Po jego następnym rzucie szczecinianie przegrywali tylko sześcioma punktami na siedem minut przed końcem. Zespół trenera Żana Tabaka nie pozwolił już na nic więcej. Ważne akcje kończyli m. in. Paul Scruggs i Geoffrey Groselle. Końcówka była pełna emocji, ale toczyło się po myśli sopocian! Trefl pokonał Kinga 77:71 i został nowym mistrzem Polski!

Medale i puchar dla mistrza Polski wręczali: Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki S.A. oraz Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki.

ORLEN Basket Liga - finał

Trefl Sopot - King Szczecin 77:71 (26:14, 12:16, 20:14, 19:27)

Stan rywalizacji (do czterech zwycięstw): 4-3

Trefl: Aaron Best 15, Geoffrey Groselle 14, Jarosław Zyskowski 11, Paul Scruggs 11, Jakub Schenk 8, Andy Van Vliet 7, Benedek Varadi 4, Auston Barnes 4, Mikołaj Witliński 3;

King: Andrzej Mazurczak 12, Tony Meier 12, Przemysław Żołnierewicz 11, Kacper Borowski 10, Zac Cuthbertson 12, Darryl Woodson 4, Michale Kyser 4, Morris Udeze 4, Matt Mobley 2, Michał Nowakowski 0, Maciej Żmudzki 0.

RI, PLK.PL