ZAKSA ma nowego atakującego. To MVP ligi!

Rećko wraz z Bartoszem Kurkiem, którego transfer ogłoszono kilka dni temu, będą stanowić o sile ataku zespołu z Kędzierzyna-Koźla. Po bardzo słabym sezonie w wykonaniu zespołu z województwa opolskiego, ma nastąpić powrót do gry o wysokie cele.

ZOBACZ TAKŻE: Stefano Lavarini z nowym kontraktem! Co za wieści tuż przed finałami Ligi Narodów

26-latek to były już zawodnik MKS-u Będzin. Mocno przyczynił się do awansu tego zespołu do PlusLigi i regularnie był jednym z najskuteczniejszych siatkarzy na boisku. Jego świetna postawa nie przeszła bez echa - został doceniony podczas Gali Diamenty PlusLigi. Wybrano go MVP sezonu Tauron 1. Ligi.

Oto On ❗ Poznajcie nowego atakującego ZAKSY 👏



ℹ️ https://t.co/5yc96CZeFQ pic.twitter.com/msLyys1Qy9 — Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ⭐️⭐️⭐️ (@ZAKSAofficial) June 17, 2024

– Czuje się gotowy do gry w PlusLidze, za mną czwarty w pełni rozegrany sezon w 1. Lidze, gdzie grałem te pierwsze skrzypce, więc tego ogrania boiskowego trochę już nabyłem. Kiedy pojawiła się oferta gry w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle pomyślałem sobie, że „Realowi Madryt” siatkówki się nie odmawia - powiedział Rećko, cytowany przez stronę klubu.



Sezon 2024/2025 PlusLigi rozpocznie się już 15 września. W pierwszym spotkaniu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Projektem Warszawa.