Kolejny transfer Skry! Reprezentant Słowenii nowym siatkarzem klubu z Bełchatowa

Reprezentant Słowenii Ziga Stern został nowym siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. To transfer wewnątrz PlusLigi, bo przyjmujący w poprzednim sezonie grał w drużynie MKS Ślepsk Malow Suwałki.

Žiga Štern (rocznik 1994) gra na pozycji przyjmującego. Reprezentował dotychczas barwy klubów: ACH Volley Lublana, Tours VB, Stade Poitevin Poitiers, Top Volley Latina, Jeopark Kula Voleybol, Foinikas Syros oraz VfB Friedrichshafen.

W 2023 roku został siatkarzem Ślepska Malow Suwałki. Wystąpił w trzydziestu meczach PlusLigi, w których zdobył 288 punktów; 30 z nich zapisał na swoim koncie asami serwisowymi. Najwięcej punktów w meczu wywalczył w starciu z GKS Katowice (21).

Z reprezentacją Słowenii dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo Europy (2019, 2021). Šterna dobrze zna nowy szkoleniowiec PGE GiEK Skry Bełchatów Gheorghe Cretu, który od 2022 roku prowadzi reprezentację Słowenii.

– Žiga to zawodnik, który poznał już realia PlusLigi. W dodatku jego możliwości dobrze zna trener Cretu, więc z pewnością będzie umiał je wykorzystać w trakcie sezonu w naszej drużynie. Cieszymy się, że trafił on do PGE GiEK Skry – ocenił prezes klubu Wiesław Deryło.

– Jeśli chodzi o Žigę Šterna, mogliśmy obserwować go w trakcie ostatniego sezonu. Dobrze wiemy, na co stać tego zawodnika i wierzymy, że swoimi umiejętnościami bardzo pomoże naszej drużynie – dodał wiceprezes Tomasz Koprowski.