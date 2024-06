Bartosz Kurek oficjalnie ogłoszony! Powrót do PlusLigi stał się faktem

Koniec niepewności! Bartosz Kurek będzie w przyszłym sezonie siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ogłoszono to na specjalnej konferencji prasowej.

Dla polskiego siatkarza to powrót do klubu z Kędzierzyna-Koźla po 16-letniej przerwie. Kurek reprezentował barwy ZAKSY w latach 2005-2008, skąd przeniósł się do Skry Bełchatów. Od 2020 roku grał dla Wolf Dogs Nagoya, z którą rozstał się w tym roku.

Oficjalne ogłoszenie nadeszło we wtorek. W Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano specjalną konferencję prasową, na której najpierw poznaliśmy nowego trenera ZAKSY. Następnie dowiedzieliśmy, że nowym siatkarzem klubu będzie właśnie Kurek.

- ZAKSA jest jednym z klubów, którym trudno jest odmówić, więc nie musiałem długo się zastanawiać nad przyjęciem propozycji. Oczywiście, że jako chłopak z Opolszczyzny zdaję sobie sprawę, ile ten klub znaczy nie tylko lokalnie, ale też globalnie. Bycie częścią ZAKSY i to w roli kapitana to dla mnie duża odpowiedzialności i wyzwanie - powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubową.

35-latek w reprezentacji Polski występuje od 2007 roku. Obecnie jest jej kapitanem. Wraz z kolegami w 2018 roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata, a w 2009 i 2023 roku po triumf w mistrzostwach Europy.

