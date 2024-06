Wielkie zamieszanie przed meczem Euro 2024! Ogromna ulewa i awantura na trybunach

O godzinie 18:00 planowane jest rozpoczęcie meczu Turcja - Gruzja na Euro 2024. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na stadionie w Dortmundzie doszło do niemałego zamieszania. Między kibicami obu drużyn wybuchła awantura, a wszystkiemu towarzyszył ulewny deszcz, który przedzierał się przez dach obiektu.

Bijatyka miała miejsce między trybunami. W ruch poszły pięści i butelki. Nagrania z zajścia obiegły internet. To nie było jednak jedyne zmartwienie organizatorów meczu. Problemem okazała się również pogoda. Nad Dortmundem przeszła gigantyczna ulewa. Opady były na tyle intensywne, że przebijały się przez dach stadionu. Służby porządkowe musiały używać szczotek, aby odprowadzić wodę z płyty obiektu.

يتم الآن تصريف مياه الأمطار بهذه الطريقة ⛈️ https://t.co/ea4rx09Trs pic.twitter.com/AqHmYx5ZpE — عز (@MnbrIl) June 18, 2024

Te zdarzenia ostatecznie jednak nie doprowadziły do opóźnienia meczu. Piłkarze zgodnie z planem wyszli na rozgrzewkę. Przypomnijmy, że dla reprezentacji Gruzji będzie to pierwszy w historii mecz na imprezie tej rangi. Do tej pory "Dżwarosnebi" ani razu nie grali na mistrzostwach świata i Europy.

Z kolei Turcy spróbują poprawić wynik z dwóch ostatnich czempionatów. Zarówno na Euro 2016, jak i 2020 nie udało im się wyjść z grupy. W starciu z Gruzinami będą faworytami.