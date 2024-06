Nowy siatkarz ekipy z Zawiercia! "Ma cechy, których poszukujemy u Jurajskich Rycerzy"

Do Aluron CMC Warty Zawiercie dołączył Jakub Nowosielski. Grający na pozycji rozgrywającego siatkarz przeniósł się do Zawiercia z Bogdanki LUK Lublin. – Kuba to kolejny już w naszej drużynie siatkarz, którego droga do PlusLigi była dość wyboista. Dla nas to gwarancja pracowitości, woli walki i determinacji, a więc cech, których poszukujemy u Jurajskich Rycerzy – powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Jakub Nowosielski (rocznik 1993) w klubie z Lubelszczyzny spędził tylko jeden sezon, ale za to osiągnął najlepsze rezultaty w karierze – 5. miejsce w PlusLidze oraz zadebiutował w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski. Rozgrywający w żółto-czarnych barwach zagrał łącznie w szesnastu meczach. Wcześniej przez trzy sezony występował w GKS Katowice (2020–23), do którego trafił po wielu latach gry na pierwszoligowych boiskach.

– Kuba to kolejny już w naszej drużynie siatkarz, którego droga do PlusLigi była dość wyboista. Dla nas to gwarancja pracowitości, woli walki i determinacji, a więc cech, których poszukujemy u Jurajskich Rycerzy. Przy tym udowodnił, że nie brakuje mu też umiejętności, gdy w ostatnich latach dostał wreszcie szansę na najwyższym poziomie – zaznaczył prezes klubu Kryspin Baran.

Rozgrywający swoją przygodę z siatkówką zaczął w 2001 roku od treningów w UKS Sokół 34 Katowice. W klubie z rodzinnego miasta trenował przez osiem lat, a następnie przeniósł się do Delic-Polu Norwida Częstochowa, z którym zdobywał medale w kategoriach młodzieżowych, w tym mistrzostwo Polski juniorów w 2012 roku. W złotej drużynie występował wspólnie z Mateuszem Bieńkiem.

Po tym sukcesie przyszedł czas na rozpoczęcie kariery seniorskiej, a pierwszym klubem Nowosielskiego był pierwszoligowy Pekpol Ostrołęka, w którym spędził sezon 2012/13 i zajął z nim czwarte miejsce. Po udanym roku przyszła pora na zmiany. Rozgrywający przeniósł się do TKS Tychy, w którym spędził dwa lata, a następnie na rok wrócił do Ostrołęki. Po zakończeniu sezonu 2015/2016 Nowosielski zdecydował się na przeprowadzkę do stolicy Małopolski i reprezentował barwy AZS AGH Kraków, z którym, oprócz gry na zapleczu PlusLigi, wywalczył tytuł akademickiego mistrza Polski.

W 2017 roku Jakub wrócił na stare śmieci, do ekipy Exact Systems Norwida Częstochowa, a następnie na dwa lata związał się KFC Gwardią Wrocław. To właśnie w tym klubie zwrócił na siebie uwagę GKS Katowice i w 2020 roku zadebiutował w PlusLidze. Po trzech latach w Katowicach i roku w Lublinie wraca na Jurę Krakowsko-Częstochowską, ale tym razem będzie występował w żółto-zielonych barwach.

– Zdecydowałem się na Zawiercie, bo klubowi reprezentującemu ligowy top nie można powiedzieć nie. Pod względem sportowym będzie to dla mnie na pewno duża możliwość rozwoju oraz szansa na zrobienie kroku naprzód w mojej siatkarskiej przygodzie. Nie ukrywam, że w podjęciu tej decyzji pomógł mi także fakt, że blisko Zawiercia jest Śląsk oraz moje rodzinne Katowice – powiedział Jakub Nowosielski.