Fritz w Eastbourne nie stracił ani jednego seta. Co ciekawe, Amerykanin pięć z sześciu setów wygrywał dopiero po tie-breakach. W pierwszym meczu trzynasty tenisista rankingu ATP pokonał Thiago Seybotha Wilda 7:6 (7-4), 6:3, a potem kolejno Junchenga Shanga 7:6 (7-5), 7:6 (7-5) oraz Aleksandara Vukica 7:6 (7-5), 7:6 (7-4).

Max Pucell, by awansować do finału, musiał rozegrać jedno spotkanie więcej niż Fritz (Pucell rozpoczął rywalizację od 1/16 finału, a Fritz od 1/8). Już w pierwszym spotkaniu Australijczyk napotkał drobne problemy i w trzysetowym boju pokonał Laslo Djere 6:1, 4:4, 6:3. W dwóch kolejnych meczach poszło mu już łatwiej - zwyciężył z Lorenzo Sonego (6:4, 6:4) oraz Miomirem Kecmanovicem 6:3, 7:6 (7-4). Pucell awans do finału wywalczył dzięki pokonaniu Billy'ego Harrisa 6:4, 4:6, 6:4.

