Rosyjscy tenisiści odmawiają udziału w igrzyskach. Kto wystąpi za nich w Paryżu?

Trwa weryfikacja sportowców z Rosji i Białorusi, którzy pod neutralną flagą będą mogli wystąpić w Paryżu. To efekt ataku na Ukrainę. Zaproszeni do udziału w igrzyskach zawodnicy muszą przejść podwójną kontrolę, najpierw przez międzynarodowe federacje, a następnie przez MKOl, aby upewnić się, że nie wspierają aktywnie wojny na Ukrainie, ani nie mają żadnych powiązań z armią swojego kraju. Nie wszystkim to odpowiada i niektórzy odmówili zaakceptowania takich warunków.

Nie podano powodów odmowy występu w Paryżu przez Kaczanowa i Samsonową. Na razie udziału w igrzyskach nie potwierdzili też dwaj najlepsi rosyjscy tenisiści - piąty w rankingu ATP Daniił Miedwiediew i szósty Andriej Rublow. Według mediów Rublowowi w występie mogą przeszkodzić problemy zdrowotne. Olimpijskie zaproszenia przyjęli natomiast Roman Safiullin i Jekaterina Aleksandrowa.

Olimpijska rywalizacja na kortach Rolanda Garossa odbędzie się w dniach 27 lipca – 4 sierpnia.

PI, PAP