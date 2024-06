Za nami pierwszy dzień rywalizacji najmłodszych siatkarzy i siatkarek

Od piątku do niedzieli w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozgrywany jest 30. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minsiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. W finale centralnym bierze udział 1536 zawodniczek i zawodników z całej Polski, reprezentujących 384 drużyny.

Pierwszy dzień zmagań 30. Wielkiego Finału KINDER Joy of moving rozpoczął się od krótkiej ceremonii otwarcia, w której udział wzięła: Ewelina Kajzerek, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, Janusz Uznański, dyrektor operacyjny PZPS, Magdalena Szozda – Brands Partnership & KINDER Joy of moving Manager w Ferrero Polska Commercial, Marcin Weiner, prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Joanna Pacak, środkowa reprezentacji Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Popiwczak o rozmowach w szatni po spotkaniu z Brazylią. "Wszyscy mówili: Ale to był mecz!"

– Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim finalistom 30. Wielkiego Finału od Sebastiana Świderskiego, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Już teraz wszyscy jesteście zwycięzcami, ponieważ awansowaliście do Wielkiego Finału. Życzymy wszystkim udanych zawodów, wiele radości, dobrej zabawy. Mamy nadzieję, że wywieziecie z Katowic piękne wspomnienia – powiedział Janusz Uznański, dyrektor operacyjny PZPS.

Od września do czerwca we wszystkich szesnastu województwach naszego kraju toczyły się rozgrywki minisiatkówki w kategorii „singli”, „dwójek”, „trójek”, „czwórek” dziewcząt i chłopców. Rozgrywki regionalne podzielone były na trzy etapy: Turnieje Miejskie, Eliminacje Wojewódzkie oraz Finały Wojewódzkie. Do Wielkiego Finału KINDER Joy of moving awansowały nie tak jak do tej pory dwie najlepsze drużyny z każdej kategorii, a trzy. Ponadto rywalizacja toczy się w ośmiu, a nie w sześciu kategoriach.

Po raz pierwszy Wielki Finał KINDER Joy of moving zagościł do miasta Katowice. Przez trzy dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym o medale mistrzostw Polski walczy 1536 zawodniczek i zawodników reprezentujących 384 drużyny z całej Polski. Finalistki i finaliści swoje mecze rozgrywają na specjalnie przygotowanych do tego aż 32 boiskach. Parkiet został wyłożony specjalną wykładziną przygotowaną przez Partnera Technicznego turnieju – Gerflor.

Od początku zmagania młodych adeptów siatkówki obserwowała Joanna Pacak, środkowa reprezentacji Polski. Natomiast w godzinach popołudniowych zmagania finalistów odwiedził Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski oraz Karol Kłos, środkowy reprezentacji Polski.

– Kiedy przyjechałem do Katowic to odżyły moje wspomnienia związane z turniejami minisiatkówki, w których sam uczestniczyłem kilka lat temu. Wielkie ukłony dla organizatorów za to, że podjęli się organizacji takiego przedsięwzięcia. Cieszę się bardzo, że tak dużo dzieci z taką pasją i zaangażowaniem gra w siatkówkę – wyznał Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski.

Pierwsza część rozgrywek zgodnie z harmonogramem toczyła się w grupach. Zespoły zostały podzielone na grupy i rozgrywały spotkania systemem „każdy z każdym”. Warto zaznaczyć, że mecze od początku dnia toczyły się we wszystkich kategoriach „singli”, „dwójek”, „trójek”, „czwórek” dziewcząt i chłopców. Natomiast w godzinach popołudniowych zespoły, które zajęły miejsca 1-2 w swojej grupie rozgrywały jeszcze spotkania o miejsca 1-32. Drużyny, które z kolei w fazie grupowej zajęły miejsca 3-4 do zmagań powrócą w sobotę.

Wyniki wszystkich spotkań, które są rozgrywane od piątku do niedzieli śledzić można bezpośrednio na oficjalnej stronie rozgrywek.

Jubileuszowa 30. edycja Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving po raz pierwszy w historii zagościła do stolicy województwa śląskiego – Katowic. Turniej rozgrywany jest nieopodal legendarnego „Spodka” określanego od lat przez polskich kibiców, a także siatkarzy „mekką polskiej siatkówki”.

Już teraz z wielką dumą należy podkreślić, że w tegorocznej edycji rozgrywek udział wzięła rekordowa liczba uczestników. W rozgrywkach regionalnych w całym kraju zagrało 52 991 uczestników w ośmiu kategoriach wiekowych, którzy reprezentowali 16 272 drużyn. Podczas Turniejów Miejskich, Eliminacji Wojewódzkich oraz Finałów Wojewódzkich rozegrano 70 696 meczów, które pozwoliły wyłonić najlepsze zespoły, które od piątku do niedzieli grają o medale w Katowicach.

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving od lat rozgrywane są pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Partnerem tytularnym jest Grupa Ferrero w Polsce, która prowadzi program KINDER Joy of moving. Partnerem 30. Wielkiego Finału jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a gospodarzem miasto Katowice. Dodać jeszcze należy, że Parterem technicznym tegorocznego Wielkiego Finału jest Gerflor Polska.

Na tym jednak nie koniec! Na poziomie 0 Międzynarodowego Centrum Kongresowego, wejście B można odwiedzić wyjątkowe miejsce – Volley Bajkę. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu będzie można podziwiać zbiory siatkówki polskiej i światowej.

Natomiast od piątku do niedzieli 28-30 czerwca 2024 roku przed Spodkiem działać będzie multisportowa strefa Miasteczko Radości. Jest to największa strefa programu KINDER Joy of moving w Polsce, do odwiedzenia której zaproszone są całe rodziny. Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Celem inicjatywny jest promocja aktywnego stylu życia oraz przybliżenie sportowej i bardzo uśmiechniętej odsłony lata w mieście. Co warte podkreślenia – udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a lista planowych atrakcji prezentuje się fantastycznie!

W multisportowej strefie Miasteczko Radości na odwiedzających czekać będą takie atrakcje jak: boisko do siatkówki, koszykówki, pickleball, spikeball, cornhole, piłkarzyki, rzutki, kółko i krzyżyk, tenis ziemny i stołowy, stymulatory żeglarstwa, curling, boiska panna, tor przeszkód dla rodzin, tor rowerowy, labirynt dobrej zabawy, a także stanowiska kreatywne oraz edukacyjne. Ich koncept oparty jest na metodologii KINDER Jof of moving, czyli połączeniu aktywności fizycznej z kreatywną zabawą!

Informacja Prasowa