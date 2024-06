Osiągnęli historyczny sukces! Po raz pierwszy zagrają w finale Ligi Narodów siatkarzy

Słowenia przegrała z Japonią 0:3 w półfinale Ligi Narodów siatkarzy rozegranym w Łodzi. Spotkanie rozstrzygnęło się w trzech setach, ale miało zacięty przebieg, dwie partie rozstrzygnęła gra na przewagi. Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni osiągnęła historyczny sukces – po raz pierwszy awansowała do finału VNL. W meczu o złoto zagra z Francją, a Słowenia zmierzy się w spotkaniu o trzecie miejsce z Polską.

Spotkanie lepiej rozpoczęli reprezentanci Japonii (3:6, 7:11). W środkowej części seta Słowenia odrobiła straty, a gdy asa posłał Klemen Cebulj, było 13:12. Gra się wyrównała, ale w końcówce lepsi byli Japończycy, którzy byli w tej partii skuteczniejsi w ataku. Tatsunori Otsuka wywalczył piłkę setową, a po chwili Yuji Nishida wyjaśnił sytuację asem serwisowym (21:25).

Zobacz także: 41-letni siatkarz nie ma dość! Medalista MŚ zagra w europejskich pucharach

Japończycy rozpoczęli drugą odsłonę od mocnego uderzenia (0:5). Przeciwnicy błyskawicznie zniwelowali tę różnicę (8:9), dobrze prezentując się w polu serwisowym, a później wyrównali, gdy asa posłał Alen Pajenk (15:15). Końcówka seta dostarczyła sporo emocji. Kibice w Atlas Arenie byli świadkami jednej z najlepszych akcji w tej edycji VNL (23:23). Słoweńcy pierwsi mieli piłkę setową, ale ekipa z Azji doprowadziła do rywalizacji na przewagi i wygrała ją (25:27). Zamknęli seta tak, jak poprzedniego – Nishida zaskoczył rywali zagrywką.

Set numer trzy długo toczył się przy wyraźnej przewadze siatkarzy reprezentacji Japonii (6:9, 8:13). Słoweńcy zerwali się do walki – wygrali serię akcji od stanu 12:18 do 16:18. Po chwili złapali kontakt (18:19), a później Cebulj wyrównał skutecznym atakiem (20:20). Toncek Stern dołożył dwa asy serwisowe (23:20), a Alen Pajenk wywalczył piłę setową (24:22). Japończycy znów doprowadzili do gry na przewagi. Miała ona zacięty przebieg, a rozstrzygnął ją autowy atak Słoweńców (29:31).

Najwięcej punktów: Toncek Stern (20), Klemen Cebulj (12), Alen Pajenk (10) – Słowenia; Yuki Ishikawa (21), Yuji Nishida (18) – Japonia. Słoweńcy byli bardziej zmęczeni po ćwierćfinale, który rozgrywali w piątek. Japonia to jedyna drużyna, która w tej edycji pokonała Słowenię i to dwukrotnie, w fazie interkontynentalnej wygrała 3:1.

Japonia w 2023 roku wywalczyła pierwszy w historii medal Ligi Narodów, zajmując trzecie miejsce na turnieju finałowym w Gdańsku. Teraz poprawi ten rezultat, a w niedzielnym finale zagra z Francją. W meczu o brązowy medal Polska zmierzy się ze Słowenią.

Słowenia – Japonia 0:3 (21:25, 25:27, 29:31)

Słowenia: Toncek Stern, Jan Kozamernik, Saso Stalekar, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Cebulj – Jani Kovacic (libero) oraz Rok Mozic, Alen Pajenk, Nik Mujanovic. Trener: Gheorghe Cretu.

Japonia: Yuji Nishida, Taishi Onodera, Tatsunori Otsuka, Akihiro Yamauchi, Masahiro Sekita, Yuki Ishikawa – Tomohiro Yamamoto (libero) oraz Kentaro Takahashi, Masato Kai, Shoma Tomita. Trener: Philippe Blain.

Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Scott Dziewirz (Kanada).

WYNIKI MECZÓW LIGI NARODÓW SIATKARZY