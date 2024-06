Bartosz Kurek nie gryzł się w język! "Zastanawiam się, czy chcę to powiedzieć głośno"

Rozgrywany w łódzkiej Atlas Arenie turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy reprezentacja Polski zakończyła na trzecim miejscu. W ćwierćfinale gospodarze pokonali Brazylię 3:1, w półfinale ulegli Francji 2:3, a w meczu o brązowy medal pokonali Słowenię 3:0.

– Dużo materiału do analizy, dobrych rzeczy, ale też dużo do poprawy. Musimy to wszystko wypośrodkować. Nie celebrować za bardzo, nie dołować się, tylko przygotować się mentalnie i fizycznie do najważniejszej imprezy – powiedział Bartosz Kurek.

W składzie na turniej finałowy VNL 2024 znalazło się siedemnastu siatkarzy. Trener Nikola Grbić z tego grona wybierze dwunastu (plus jednego rezerwowego), którzy znajdą się w kadrze na igrzyska olimpijskie. W trakcie turnieju finałowego trwała więc wewnętrzna rywalizacja o miejsce w składzie na Paryż.

– Zastanawiam się, czy chcę to powiedzieć głośno, ale chyba tak. Muszę przyznać, że nie grałem jeszcze ważnego turnieju w takiej atmosferze, jak teraz. Pewnych rzeczy nie da się wyrzucić z głowy. Możemy opowiadać różne historie, ale wiem, że w każdym z nas to siedzi głęboko. W każdym z chłopaków, którzy wchodzili i schodzili. Oczywiście, na boisku chcemy sprzedać wszystkie swoje umiejętności, ale pewnych rzeczy nie da się wyprzeć z głowy. Jesteśmy tylko ludźmi. Wielki szacunek dla chłopaków. Wiedząc, że tu decyduje się, kto pojedzie na najważniejszą imprezę w naszym życiu, dali z siebie maksa i wywalczyliśmy ten medal – przyznał kapitan reprezentacji Polski.

– Fizycznie czuję się bardzo dobrze, może nawet fantastycznie. Mentalnie? Muszę przyznać, że nie jest to łatwe, gdy czekasz na decyzję trenera, a w międzyczasie grasz tak ważne spotkania, przed publicznością, której nie chcesz zawieść. Nie chcę zrzucać naszej porażki z Francją na to, że nasze myśli są gdzie indziej. Gdy wychodzimy na boisko, dajemy z siebie maksa. To był ciężki turniej – dodał Kurek.

Cała rozmowa Marcina Lepy z Bartoszem Kurkiem w materiale wideo: