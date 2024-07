Bogata obsługa Wimbledonu w Polsatsport.pl i jego social mediach

Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz, dziś rozgrywają swoje pierwsze mecze na tegorocznym Wimbledonie. W obsługę medialną najważniejszego turnieju tenisowego świata zaangażowane są wszystkie kanały sportowe Telewizji Polsat i serwis streamingowy Polsat Box Go. Za pośrednictwem portalu Polsatsport.pl i jego social mediów fani tenisa mają też natychmiastowy dostęp m.in. do skrótów i kompilacji wideo z najważniejszych wydarzeń na legendarnych trawiastych kortach w Londynie.

Mecze polskich tenisistów pokazują Polsat Sport 1 oraz, bez reklam, Polsat Sport Premium 1. Dodatkowo wtorkowe starcie z udziałem Igi Świątek jest dostępne także w Polsacie głównym. Hubert Hurkacz i Radu Albot grają od godziny 12:00. Natomiast Iga Świątek i Sofia Kenin wejdą na kort między godziną 18:00 oraz 19:00 – w zależności od tego, jak szybko zakończą się mecze zaplanowane wcześniej niż konfrontacja Polki z Amerykanką.

Skróty meczów, kompilacje wideo i transmisje z 8 kortów na Polsatsport.pl

W obsługę medialną wielkoszlemowego Wimbledonu zaangażowane są wszystkie sportowe kanały telewizyjne Polsatu oraz serwis streamingu internetowego Polsat Box Go. Ponadto skróty wszystkich meczów dostępne są na Polsatsport.pl natychmiast po zakończeniu transmisji. Z najważniejszych spotkań, w tym tych z udziałem Polaków, przygotowywane są dodatkowe dłuższe formy wideo. Fani tenisa mogą też liczyć na kompilacje najciekawszych, najbardziej emocjonujących oraz wyjątkowo widowiskowych akcji turniejowych, które publikowane są również w social mediach Polsatu Sport. To wszystko jest już standardem obsługi medialnej Wimbledonu przez Redakcję Sportową Polsatu. Tegorocznymi nowościami są natomiast transmisje bezpośrednio na Polsatsport.pl z 8 kortów, na których rozgrywany jest juniorski Wimbledon z udziałem między innymi Tomasza Berkiety. Dodatkowo każdy dzień turnieju już o godzinie 11:00 rozpoczyna się na Polsatsport.pl oraz w Polsacie Sport 1 od podcastu telewizyjno-internetowego "Halo tu Wimbledon", który po zakończeniu transmisji dostępny jest także na kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube.

Setki godzin transmisji i specjalny program studyjny z udziałem czołowych ekspertów

Wszystkie mecze Polaków oraz spotkania rozgrywane na korcie centralnym, a więc z udziałem największych gwiazd, w pierwszej kolejności będą trafiały do Polsatu Sport 1 oraz jego lustrzanego odbicia czyli Polsatu Sport Premium 1. Mecze z kortu nr. 1 domyślnie będą transmitowane w Polsacie Sport 2, a spotkania z kortu nr. 3 pokaże Polsat Sport 3. Transmisje z pozostałych 15 kortów Wimbledonu będą dostępne także w specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium PPV o numerach od 3 do 6. Specjalnym wysłannikiem Polsatu Sport do Londynu jest reporter i komentator, Tomasz Lorek. Stałym punktem codziennych relacji z Wimbledonu jest także program studyjny, który od godziny 13:00 można oglądać w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1 W gronie jego twórców są dziennikarze Polsatu Sport: Jerzy Mielewski, Paulina Czarnota-Bojarska, Aleksandra Szutenberg oraz Filip Gawęcki. Szerokie grono ekspertów oprócz Łukasza Kubota tworzą także m.in. międzynarodowy trener i analityk, Maciej Synówka czy Radosław Szymanik, który trenował polskich tenisistów w czasie igrzysk olimpijskich 2012 w Londynie.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

