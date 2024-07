Sensacyjny triumf Polaków! Zagrają w ćwierćfinale

Najwięcej punktów w polskiej drużynie prowadzonej przez Arkadiusza Miłoszewskiego, na co dzień trenera mistrza i wicemistrza Polski (2023 i 2024) Kinga Szczecin, zdobyli w meczu z Włochami: Krzysztof Kempa 18, Maksymilian Wilczek 18, Jakub Szumert 9 i Anthony Wrzeszcz 9.

Polacy, po porażkach z broniącą tytułu Francją 56:110 i Serbami 67:97 oraz zwycięstwie z trzecią w 2023 roku Grecję 75:68, zajęli w grupie A trzecią lokatę i w 1/8 finału zmierzyli się z drugimi w grupie B Włochami.

Biało-Czerwoni triumfowali 74:63, dzięki czemu zagrają teraz o miejsca 1-8, natomiast zawodnikom z Półwyspu Apenińskiego pozostała rywalizacja o pozycje 9-16, czyli obrona przed spadkiem.

W ćwierćfinale, który rozpocznie się w czwartek o godz. 18, rywalami gospodarzy turnieju będą Słoweńcy. W 1/8 finału ekipa z Bałkanów pokonała Macedonię Północną 82:71.

Polska po raz pierwszy w historii organizuje ME (Dywizja A) do lat 20 koszykarzy. Do tej pory nad Wisłą zorganizowała dziewięć mistrzowskich imprez młodzieżowych w Dywizji A (U-18 i U-16) i raz turniej Dywizji B - właśnie w kategorii U-20 mężczyzn, w Warszawie w 2007 r.

Gdynia była natomiast areną zmagań najlepszych zespołów Europy w kategorii U-20, ale żeńskich. W 2009 roku rywalizację wygrały Francuzki, a Polki zajęły piątą lokatę.

IM, Polsat Sport