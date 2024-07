Wielkie emocje w końcówce. Polacy odpadli z mistrzostw Europy

Najwięcej punktów w polskiej drużynie prowadzonej przez Arkadiusza Miłoszewskiego, na co dzień trenera mistrza i wicemistrza Polski (2023 i 2024) Kinga Szczecin, zdobyli w meczu ze Słowenią: Anthony Wrzeszcz 20, Jakub Andrzejewski 16, Antoni Siewruk 8 i Jakub Piśla 8.

Decydująca akcja tego spotkania miała miejsce 19 sekund przed końcem przy prowadzeniu Polaków 72:71. Biało-czerwoni popełnili jednak błąd przy wyprowadzeniu piłki zza własnego kosza i po przechwycie Gaspera Kocevara dwa punkty zdobył Matija Samar.

Gospodarze mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale rzuty Jakubów Andrzejewskiego i Szumerta były niecelne.

Polakom pozostała rywalizacja o miejsca 5-8. W sobotę zmierzą się z Czechami, które w ćwierćfinale przegrały z Belgią 68:78. Z tą ostatnią ekipą w półfinale zagra Słowenia.

Polska po raz pierwszy w historii organizuje ME (Dywizja A) do lat 20 koszykarzy. Do tej pory nad Wisłą zorganizowała dziewięć mistrzowskich imprez młodzieżowych w Dywizji A (U-18 i U-16) i raz turniej Dywizji B - właśnie w kategorii U-20 mężczyzn, w Warszawie w 2007 r.

Gdynia była natomiast areną zmagań najlepszych zespołów Europy w kategorii U-20, ale żeńskich. W 2009 roku rywalizację wygrały Francuzki, a Polki zajęły piątą lokatę.

Polska – Słowenia 72:73 (15:27, 19:14, 19:9, 19:23).