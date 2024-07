Polskie zespoły poznały rywali w Pucharze Europy FIBA

Koszykarze Anwilu Włocławek w rozgrywkach Pucharu Europy FIBA w sezonie 2024/25 zagrają w grupie D, a ich rywalem będzie m.in. zespół Michała Sokołowskiego Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Z kolei PGE Spójnia Stargard trafiła do grupy E. Losowanie odbyło się w Monachium.

Anwil, triumfator PE FIBA w 2023 roku, losowany był z pierwszego koszyka. Oprócz zespołu z Włoch, także triumfatora tych rogrywek w 2019, w którym w nowym sezonie występować będzie były zawodnik włocławian, reprezentant Polski Sokołowski, przeciwnikami ekipy z Kujaw będą turecki Aliaga Petkim Spor oraz zwycięzca z kwalifikacyjnej pary Sporting CP (Portugalia) - Spirou Basket Charleroi (Belgia).

ZOBACZ TAKŻE: Polski sędzia na igrzyskach olimpijskich. Jest jednym z niewielu

Skład grupy D nie jest jeszcze definitywnie przesądzony, gdyż Dinamo Sassari i Aliaga Petkim grają w eliminacjach do Ligi Mistrzów FIBA. Gdyby awansowały się do tych rozgrywek, ich miejsce zajmą drużyny z kwalifikacji do PE FIBA. Pełny kształt fazy grupowej znamy będzie za kilka tygodni.

PGE Spójnia Stargard, losowana z trzeciego koszyka, trafiła do grupy E, w której zmierzy się z dwoma ekipami z Rumunii - CSM Oradea (także wystartuje w kwalifikacjach LM FIBA, więc ewentualnie może być zastąpiony przez inny zespół) i Arges Pitesti oraz estońskim BC Parnu Sadam.

W sezonie regularnym jubileuszowej, 10. edycji Pucharu Europy FIBA weźmie udział 40 klubów podzielonych na 10 grup.

W minionych rozgrywkach Polskę w PE FIBA reprezentowały: Anwil, Spójnia i Legia Warszawa. Spośród nich najdalej - do ćwierćfinału (powtarzając wynik sprzed trzech lat) - dotarła stołeczna drużyna. W dwumeczu o awans do czołowej czwórki przegrała z Surne Basket Bilbao. Puchar zdobył niemiecki Niners Chemnitz, który w dwumeczowym finale był lepszy od Bahcesehir Koleji Stambuł.

W 2021 roku w finale tych rozgrywek wystąpił Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp., ale uległ w Izraelu ekipie Ironi Ness Ziona. Anwil wywalczył trofeum w 2023 r. będąc lepszym w dwumeczu od francuskiego Cholet Basket. Włocławianie zostali pierwszym polskim klubem koszykarskim z triumfem w rozgrywkach pucharowych o zasięgu kontynentalnym.

PAP