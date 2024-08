Śląsk w 2. rundzie rywalizował z łotewskim FC Ryga. Pierwszy mecz drużyna z Wrocławia przegrała na wyjeździe 0:1 po bramce Senegalczyka Ousseynou Nianga, ale w drugim zdołała zwyciężyć 3:1 po świetnym spotkaniu Hiszpana Matiasa Nahuela, który zdobył dwa gole i zaliczył asystę przy trafieniu Bułgara Simeona Petrova. Bramkę honorową zdobył dla Rygi Chorwat Hrvoje Babec.

- Trzeba podsumować dwumecz, a nie jeden mecz. Cel został zrealizowany i to jest najważniejsze. Potrzebujemy czasu do zgrania się, zrozumienia, ale jestem zadowolony, bo idziemy w dobrym kierunku - przyznał trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej po meczu we Wrocławiu.

Ich rywale w kolejnej fazie rozgrywek FC Sankt Gallen w II rundzie mierzył się z kazachskim Tobołem Kustanaj i odniósł dwa zwycięstwa. W pierwszym spotkaniu szwajcarski zespół wygrał 4:1, a w drugim 1:0. W poprzednim sezonie przyszły rywal Śląska zajął 5. miejsce w Super League.

- Awansowaliśmy i się z tego cieszymy. Czy mamy szanse z Sankt Gallen? Nie można nikogo skreślać przed meczem. Podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej - z kimkolwiek gramy, chcemy wygrywać i awansować dalej. Powtarzam jednak, że potrzebujemy czasu - dodał trener Śląska.

W przypadku awansu rywalem podopiecznych Jacka Magiery będzie przegrany dwumeczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy Trabzonsporem a Rapidem Wiedeń. Austriacki klub rundę wcześniej pozbawił złudzeń Wisłę, pokonując ją 2:1 i 6:1 i "spychając" do kwalifikacji najmniej prestiżowego europejskiego pucharu.

