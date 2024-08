Novak Djoković podjął decyzję. Może go to wiele kosztować

Novak Djoković jest świeżo upieczonym złotym medalistą z igrzysk w Paryżu. Serb zdobył tym samym ostatnie trofeum, jakiego brakowało w jego niezwykle bogatej kolekcji. Po sięgnięciu po olimpijski medal tenisista zdecydował się opuścić turniej w Cincinnati, co może kosztować go pozycję wicelidera rankingu ATP.

Złoty medal igrzysk olimpijskich od dawna był wielkim marzeniem Djokovicia. Serb w przeszłości sięgnął po brąz w trakcie igrzysk w Pekinie, ale medal z najcenniejszego kruszcu udało się zdobyć dopiero 16 lat później w Paryżu.

Nic dziwnego, że Serb postanowił zrobić sobie chwilę przerwy na odpoczynek i świętowanie. Djoković miał początkowo wrócić do gry podczas turnieju w Cincinnati, ale ostatecznie zdecydował się wycofać z turnieju, w którym przed rokiem zwyciężył.

Oznacza to, że Serb straci aż 1000 punktów w rankingu ATP. Djoković obecnie ma ich na swoim koncie 8 460, co daję mu pozycję wicelidera światowej listy. Jednak ledwie 330 oczek mniej ma drugi olimpijski finalista z Paryża, sklasyfikowany na trzecim miejscu Carlos Alcaraz, który straci niedługo 180 punktów z powodu absencji w Montrealu i 600 za ubiegłoroczny finał w Cincinatti. Oznacza to, że Hiszpan ma szansę wyprzedzić Serba i przejąć pozycję wicelidera rankingu. Aby tak się stało Alcaraz będzie musiał zdobyć podczas rozgrywanego w stanie Ohio turnieju minimum 110 punktów.

W Cincinnati zobaczymy na pewno liderkę rankingu kobiet. Iga Świątek wróci do rywalizacji po krótkiej przerwie, którą sobie zrobiła, po zdobyciu brązowego medalu olimpijskiego.

MiK