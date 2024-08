Nie zaliczyła żadnej próby. Polka nie będzie klasyfikowana na igrzyskach w Paryżu

27-letnia Zielińska (AZS AWF Biała Podlaska), która w lutym została mistrzynią Europy w tej kategorii, w Paryżu nie zaliczyła dwóch podejść do 106 kg, a w trzecim dołożyła kilogram, a jej próba ponownie była nieudana.

"Jadę do Paryża poprawić swój rekord życiowy i rekord kraju, a które to da miejsce, to zobaczymy. Wszystko powyżej 110 kg w rwaniu i powyżej 135 kg w podrzucie będzie mnie satysfakcjonować" - powiedziała PAP przed wyjazdem na igrzyska.

Biało-czerwoni w historii olimpijskich startów w tej dyscyplinie wywalczyli 34 medale. W stolicy Francji polska sztanga była reprezentowana tylko przez jedną zawodniczkę.

BS, PAP