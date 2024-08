Czas zakończyć czwartą kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Jako ostatni na boisko w tej serii spotkań wyjdą piłkarze Piasta Gliwice i GKS Katowice. Pierwsze lokalne derby po powrocie GKS-u do najwyższej klasy rozgrywkowej zostaną rozegrane w ten poniedziałek w Gliwicach. Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice – GKS Katowice od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

Drużyna Piasta notuje świetny początek sezonu. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia jedyne punkty w tych rozgrywkach stracili w pierwszej kolejce, kiedy zremisowali z Cracovią. We wszystkich pozostałych meczach okazywali się lepsi od swoich rywali. Czy tak samo będzie w poniedziałkowym meczu z GKS-em?

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna wpadka Legii Warszawa w PKO BP Ekstraklasie

Beniaminek Ekstraklasy na pewne problemy z wejściem w nowy sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W trzech pierwszych kolejkach piłkarze z Katowic tylko raz znaleźli sposób na pokonanie swoich przeciwników. W drugiej serii spotkań wygrali oni ze Stalą Mielec. Jak do tej pory to jedyne punkty GKS-u w bieżących rozgrywkach. Jeśli Katowiczanie chcą walczyć o utrzymanie w lidze, to muszą punktować, a zwycięstwo odniesione nad lokalnym rywalem byłoby w takim przypadku podwójnie cenne.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice – GKS Katowice od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

MiK