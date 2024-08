Pięć setów w walce o złoto! Poznaliśmy siatkarskie mistrzynie Europy

Mistrzostwa Europy U20 siatkarek już za nami. W obu spotkaniach o medale do rozstrzygnięcia potrzebne były tie-breaki. W finale Turcja pokonała Włochy, a w meczu o trzecie miejsce Belgia wygrała z Polską.

Mistrzostwa Europy U20 siatkarek rozegrano w dniach 5–17 sierpnia w Irlandii i w Bułgarii. Polki w pierwszej fazie rywalizowały w grupie II w Dublinie i wywalczyły awans do czołowej czwórki. Półfinały i mecze o medale rozegrano w Sofii.

Zobacz także: Legendarna polska siatkarka znów na parkiecie! "Nie tak łatwo się pozbyć"

W wielkim finale rozegrano pięć setów, ale były one zwykle jednostronne. Pierwsza partia padła łupem Włoszek (22:25), w dwóch kolejnych lepsze były Turczynki (25:16, 25:19), ale siatkarki Italii doprowadziły do tie-breaka (17:25). W nim od początku przeważały skuteczniej grające reprezentantki Turcji (5:2), które utrzymały punktowy dystans do końca i po wygranej 15:11 mogły świętować mistrzostwo Europy.

Najwięcej punktów w finale zdobyły Beren Yesilirmak (21) – dla Turcji i Merit Adigwe (22) – dla Włoch. Turczynki zdecydowanie lepiej punktowały blokiem (13–5).

Polskie siatkarki zakończyły mistrzostwa na czwartym miejscu. W grupie pokonały kolejno Finlandię 3:1, Serbię 3:0, Ukrainę 3:1, Czechy 3:0 i Portugalię 3:1. Później przegrały z Włoszkami 2:3, a na zakończenie tej części zmagań pokonały Irlandię 3:0. W półfinale uległy Turcji 1:3, a w meczu o trzecie miejsce przegrały 2:3 z Belgią.

Wyniki decydujących meczów ME U20 siatkarek:

2024-08-16: Polska – Turcja 1:3 (14:25, 25:22, 17:25, 18:25) /półfinał

2024-08-16: Włochy – Belgia 3:1 (18:25, 28:26, 25:17, 25:21) /półfinał

2024-08-17: Polska – Belgia 2:3 (23:25, 25:21, 25:13, 15:25, 10:15) /mecz o 3. miejsce

2024-08-17: Turcja – Włochy 3:2 (22:25, 25:16, 25:19, 17:25, 15:11) /FINAŁ.