Była ćwierćfinalistka French Open kończy karierę

"Chciałam ogłosić, że zadecydowałam, by obecnie zakończyć moja karierę profesjonalnej tenisistki. Podjęcie tej decyzji było niesamowicie trudne. W ostatnich tygodniach nie czułam tego samego ognia, którego potrzeba, by dawać z siebie wszystko, walczyć o każdy punkt i podróżować po świecie. To nie był łatwy wybór, ubiegły rok, gdy wracałam po poważnej kontuzji, był dla mnie bardzo trudny, pod względem fizycznym, a zwłaszcza pod względem mentalnym" - przekazała Van Uytvanck w krótkim oświadczeniu w języku angielskim, które zamieściła na Instagramie oraz na platformie X.

"Na razie chciałabym skupić się na sobie i korzystać z możliwości, jakie oferuje życie poza tenisem. W rezultacie nie mogę powiedzieć z na pewno czy lub kiedy odzyskam moją pasję do tenisa jako zawodniczka" - dodała Belgijka, przez co można rozumieć, że jej ewentualny powrót na kort za jakiś czas nie jest całkowicie wykluczony.

"Chcę podziękować każdemu, kto pomógł mi w osiągnięciu moich celów oraz wierzył we mnie od samego początku, a także wszystkim moim trenerom. Z całego serca dziękuję mojej rodzinie, która dała mi możliwość uprawiania tego pięknego sportu od kiedy miałam pięć lat i wspierała mnie w osiągnięciu najwyższej w karierze 37. pozycji.

To była podróż pełna wzlotów i upadków, wszystko zaczęło się gdy byłam małą dziewczynką z ogromnym marzeniem, jak wiele z nas zawsze marzyłam, by móc kiedyś występować w wielkich szlemach. Zagrać w dużej liczbie wielkich szlemów, osiągnąć ćwierćfinał Rolanda Garrosa, zagrać w czwartej rundzie Wimbledonu i wygrać pięć turniejów WTA to prawdziwe spełnienie marzenia i o wiele więcej" - podkreśliła tenisistka, która przez wiele sezonów utrzymywała się w pierwszej setce światowego rankingu".

"To część mojego życia, za którą zawsze będę wdzięczna, miałam przywilej cieszyć się wspaniałą tenisową karierą. Jestem winna wielkie podziękowania moim sponsorom za trwanie ze mną na dobre i na złe, oraz każdemu kto mnie wspierał i stał przy moim boku w czasie tej podróży, nawet wtedy, gdy kontuzje uniemożliwiały mi grę. Oczywiście, moje najszczersze podziękowania kieruję do moich trenerów, moich rodziców, braci, mojej całej rodziny oraz do mojej ukochanej żony za ich niezachwiane wsparcie.

Jestem podekscytowana rozpoczęciem nowego rozdziału w moim życiu i czekam z niecierpliwością na wyzwania i możliwości, jakie są przede mną. Tenis dał mi bardzo wiele i będzie w moim sercu na zawsze" - podkreśliła Van Uytvanck w tekście, który zamieściła w swoich mediach społecznościowych.

30-letnia Belgijka występowała w cyklu WTA Tour od 2011 roku. W latach 2017-2021 wygrała cztery turnieje singlowe rangi WTA International oraz jeden o randze WTA 250. W dorobku ma też trzy triumfy w imprezach rangi WTA 125.

Największym sukcesem Van Uytvanck w turniejach wielkoszlemowych jest awans do ćwierćfinału Roland Garros 2015. W Wimbledonie najdalej dotarła do czwartej rundy (2018), a w Australian Open i US Open do drugiej. W sumie w głównej drabince Wielkich Szlemów grała 34-krotnie. Brała również udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie dotarła do trzeciej rundy.

W rankingu WTA najwyżej była klasyfikowana w sierpniu 2018 roku - na 37. pozycji. Od 2017 do 2022 roku nieprzerwanie utrzymywała się w pierwszej setce.

W ubiegłym roku Van Uytvanck długo zmagała się z kontuzją pleców. W obecnym sezonie grała głównie w turniejach ITF. Zarówno we French Open, jak i w Wimbledonie, w których wystąpiła w głównej drabince korzystając z tzw. chronionego rankingu, odpadła w pierwszej rundzie.

Ostatnią imprezą z jej udziałem był rozegrany na przełomie lipca i sierpnia turniej ITF w niemieckim Hechingen, w którym Belgijka przegrała w 1/8 finału z Julią Middendorf.

W rankingu WTA z dnia 12 sierpnia 2024 roku Belgijka jest sklasyfikowana na 228. miejscu.

Grzegorz Wojnarowski