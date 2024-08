Iga Świątek zabrała głos po porażce z Aryną Sabalenką

Iga Świątek po porażce z Białorusinką Aryną Sabalenką 3:6, 3:6 w półfinale turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati rozpoczyna przygotowania do US Open. “Na pewno znajdę czas na przyjemności w Nowym Jorku” - powiedziała PAP liderka rankingu tenisistek.

Zawodnicy i ich trenerzy zgodnie podkreślają, że korty w Cincinnati sprzyjają szybkiej i agresywnej grze.

- Ta nawierzchnia bardziej sprzyja Arynie. Jednak z drugiej strony wygrywałam już z nią w innych turniejach na równie szybkich kortach. Na pewno ma to znaczenie, bo jednej zawodniczce będzie łatwiej, a drugiej ciężej. Jednak nie zwalałabym winy na nawierzchnię, bo ten aspekt nie był decydujący. Po prostu Aryna zagrała tego dnia lepiej. Miałam w tym meczu swoje szanse i okazje, aby wywrzeć na nią presję. Jednak popełniłam za dużo błędów - przyznała podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.

Duże znaczenie w tym spotkaniu miał serwis. W pierwszej partii Polka nie wygrała ani jednej akcji po drugim podaniu. Zanotowała także dwa podwójne błędy serwisowe, przy jednym asie. Białorusinka posłała trzy asy serwisowe, nie popełniając przy tym ani jednego podwójnego błędu. W drugiej partii Sabalenka miała dwa asy serwisowe i popełniła jeden podwójny błąd. Raszynianka nie zanotowała ani jednego asa przy jednym podwójnym błędzie.

- Nie da się ukryć, że na początku mój serwis nie funkcjonował dobrze. Jednak dla mnie to był dobry występ, jeśli chodzi o cały turniej. Jestem zadowolona, że mogłam zagrać na twardej nawierzchni przed US Open. Teraz skupiam się na tym, co zrobić lepiej, aby dobrze zagrać w Nowym Jorku - zaznaczyła tenisistka z Raszyna.

Triumfatorka US Open z 2022 roku ma dużo planów na okres pobytu w Nowym Jorku.

- W tym roku mieszkamy w innej lokalizacji niż wcześniej, więc będę zwiedzać okolice mojego hotelu. Na pewno na mojej liście miejsc do odwiedzenia jest Central Park. Jest kilka fajnych rzeczy, które chciałabym zrobić, ale nie wiem czy zdążę przed turniejem. W Nowym Jorku mam zaplanowane bowiem spotkania sponsorskie. W tym mieście zawsze jest dużo aktywności pozakortowych. Na pewno znajdę jednak czas na przyjemności - zakończyła Świątek.

US Open rozpoczyna się 26 sierpnia.

PAP