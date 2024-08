Hurkacz utrzymał pozycję w rankingu ATP. Lider powiększył przewagę

Jannik Sinner umocnił się na pierwszym miejscu w rankingu ATP. Awansując do finału turnieju rangi ATP 1000 w Cincinnati włoski tenisista powiększył prowadzenia nad zajmującym drugie miejsce Novakiem Djokoviciem do prawie dwóch tysięcy punktów. Siódmą pozycję w rankingu utrzymał Hubert Hurkacz.

W poprzednim wydaniu rankingu Sinner wyprzedzał Serba tylko o 310 punktów, a nad trzecim Carlosem Alcarazem miał 820 punktów przewagi. Ten stan rzeczy zmienił turniej w Cincinnati.

ZOBACZ TAKŻE: US Open lada moment. Polacy poznali rywali w kwalifikacjach

Djoković, triumfator poprzedniej edycji imprezy, w tegorocznej edycji nie wystartował, natomiast Alcaraz, który przed rokiem dotarł w Ohio do finału, przegrał już w drugiej rundzie z Francuzem Gaelem Monfilsem.

Mistrz olimpijski z Paryża nie stając do obrony tytułu w Cincinnati stracił 1000 punktów rankingowych, dla hiszpańskiego gracza szybkie pożegnanie z turniejem oznacza utratę 560 punktów.

Sinner, który w 2023 roku przegrał w amerykańskim "tysięczniku" w drugiej rundzie, teraz jest już w finale. Dzięki temu w rankingu z 19 sierpnia zyskał 640 "oczek" i obecnie wyprzedza Serba o 1950 punktów, a Hiszpana o 2050. Czwarty jest Alexander Zverev, który w Cicinnati Open dotarł do półfinału (przegrał z Sinnerem) i zbliżył się do Djokovicia i Alcaraza odpowiednio na 425 i 325 punktów.

Włoski tenisista w kolejnym wydaniu rankingu może jeszcze poprawić swoją sytuację, jeśli w poniedziałkowym finale pokona Francesa Tiafoe.

Właśnie Tiafoe jest tym zawodnikiem z szerokiej światowej czołówki, który zanotował największy awans - dzięki dotarciu do finału turnieju w Ohio dopisał do swojego dorobku 605 punktów i przesunął się z 27. na 20. miejsce.

W pierwszej dziesiątce wszyscy zawodnicy pozostali na pozycjach zajmowanych przed tygodniem. Hubert Hurkacz, ćwierćfinalista Cincinnati Open 2024 (poddał mecz z Tiafoe po przegranej 3:6 w pierwszym secie), stracił 160 punktów, ale wciąż jest siódmy. Nad ósmym Casperem Ruudem ma 200 punktów przewagi, do szóstego Andreja Rublowa traci 750 "oczek".

Kolejni polscy gracze są sklasyfikowani w drugiej setce rankingu. Kamil Majchrzak zajmuje 169. miejsce (awans o dwie pozycje), Maks Kaśnikowski jest 194. (spadek o sześć miejsc). Obaj we wtorek zagrają w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open 2024.

Ranking ATP, wydanie z 19 sierpnia 2024 roku

1. Jannik Sinner (Włochy) 9410 punktów

2. Novak Djoković (Serbia) 7460

3. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7360

4. Alexander Zverev (Niemcy) 7035

5. Daniił Miedwiediew 6275

6. Andrej Rublow 4805

7. Hubert Hurkacz (Polska) 4055

8. Casper Ruud (Norwegia) 3855

9. Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3655

10. Alex de Minaur (Australia) 3435

11. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3425

12. Taylor Fritz (USA) 3120

13. Ben Shelton (USA) 3110

14. Tommy Paul (USA) 2985

15. Holger Rune (Dania) 2780

16. Sebastian Korda (USA) 2585

17. Ugo Humbert (Francja) 2330

18. Lorenzo Musetti (Włochy) 2225

19. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2170

20. Frances Tiafoe (USA) 2120

...

169. Kamil Majchrzak (Polska) 348

...

194. Maks Kaśnikowski (Polska) 308

...

433. Daniel Michalski (Polska) 102

...

494. Olaf Pieczkowski (Polska) 80

...

502. Paweł Juszczak (Polska) 74

...

567. Filip Peliwo (Polska) 61

...

662. Martyn Pawelski (Polska) 46

...

774. Kacper Żuk (Polska) 34

...

770. Maciej Rajski (Polska) 30

...

870. Marcel Zieliński (Polska) 22

...

885. Jasza Szajrych (Polska) 21

...

952. Filip Pieczonka (Polska) 16

Grzegorz Wojnarowski