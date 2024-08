US Open lada moment. Polacy poznali rywali w kwalifikacjach

W poniedziałek rozpoczynają się kwalifikacje do US Open. O awans do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku powalczy czworo reprezentantów Polski: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa, Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski. W niedzielę poznali oni swoich rywali.

Jako pierwsza w poniedziałek swój mecz rozpocznie Katarzyna Kawa. Nasza najbardziej doświadczona reprezentantka zagra z 24-letnią Hiszpanką Mariną Bassols. Panie jeszcze nigdy nie spotkały się na korcie. Bassols do rywalizacji przystępuje rozstawiona z 12. numerem. Kawa brała w tym roku udział we wszystkich kwalifikacjach do turniejów wielkoszlemowych, jednak ani razu nie awansowała do drabinki głównej.

Lepsza z polsko-hiszpańskiego pojedynku zagra w drugiej rundzie ze zwyciężczynią meczu Mary Stojana – Polina Kudermetowa. Jeśli Polka przebrnie przez drugą rundę, to w decydującym spotkaniu będzie czekał na nią ktoś z czwórki Hanna Chang, Leolia Jeanjean, Talia Gibson, Anastazja Zacharowa.

Drugą Polką, jaka będzie walczyła o udział w turnieju głównym US Open, jest Maja Chwalińska. 22-latka chce wrócić do drabinki głównej turnieju wielkoszlemowego po dwuletniej przerwie. W pierwszej rundzie kwalifikacji na jej drodze stanie Australijka Maria Joint. W tym roku te zawodniczki grały ze sobą już dwukrotnie, za każdym razem lepsza była tenisistka z antypodów.

Ewentualną przeciwniczką Polki w drugiej rundzie kwalifikacji będzie zwyciężczyni meczu Sara Saito – Iryna Szymanowicz. Jeśli Chwalińska wygra również drugi mecz, to w ostatniej rundzie eliminacji zagra z kimś z grona: Nastasja Schunk, Hailey Baptiste, Tyra Caterina Grant, Liv Hovde.

W rywalizacji panów o US Open zawalczy Kamil Majchrzak, który wraca do rywalizacji wielkoszlemowej po dłuższej przerwie i zawieszeniu. W pierwszej rundzie eliminacji Majchrzak zagra z reprezentantem gospodarzy Michaelem Zhengiem.

W kolejnej rundzie ewentualnym rywalem Polaka będzie Matteo Gigante albo Kolumbijczyk Daniel Elahi Galan. Jeśli Majchrzak dojdzie do finału kwalifikacji, to zagra w nim z kimś z czwórki Mattia Bellucci, Aidan Mayo, Gijs Brouwer i Federico Agustin Gomez.

Ostatnim Polakiem, jaki przystąpi do kwalifikacji US Open, jest Maks Kaśnikowski. Dla 21-latka będzie to walka o debiut w turnieju tej rangi. W pierwszej rundzie rywalem Polaka będzie Amerykanin Emilio Nava.

W ewentualnej drugiej rundzie na Kaśnikowskiego będzie czekał zwycięzca meczu Yannicka Hanfmana ze Stefano Napolitano. Jeśli 22-latek przejdzie również tę rundę, to w finale zagra z najlepszym z grona: Antoine Escoffier, Felipe Meligenin Alves, Nicolas Kicker i Benjamin Bonzim.

Na podstawie rankingów ATP i WTA grę w turnieju głównym zapewniło sobie już czterech polskich zawodników. Pewnymi gry w US Open są już Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Turniej główny rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 8 września.

Rywalki Katarzyny Kawy w kwalifikacjach US Open:

I runda: Marina Bassols

II runda: Mary Stoiana/Polina Kudermetowa

III runda: Hanna Chang/Leolia Jeanjean/Talia Gibson/Anastazja Zacharowa

Rywalki Mai Chwalińskiej w kwalifikacjach US Open:

I runda: Maya Joint

II runda: Sara Saito/Iryna Szmanowicz

III runda: Hailey Baptiste/Tyra Caterina Grant/Liv Hovde/Nastasja Schunk

Rywale Kamila Majchrzaka w kwalifikacjach US Open:

I runda: Michael Zheng

II runda: Matteo Gigante/Daniel Elahi Galan

III runda: Mattia Bellucci/Aidan Mayo/Gijs Brouwer/Federico Agustin Gomez

Rywale Maksa Kaśnikowskiego w kwalifikacjach US Open:

I runda: Emilio Nava

II runda: Yannick Hanfmann/Stefano Napolitano

III runda: Antonio Escoffier/Felipe Meligeni Alves/Nicolas Kicker/benjamin Bonzi

MiK