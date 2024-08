Aryna Sabalenka poznała rywalkę w finale turnieju w Cincinnati

Obie zawodniczki notują ostatnio dobre wyniki. Badosa, 36. w światowym rankingu, wygrała turniej WTA 500 w Waszyngtonie, co było dla niej pierwszym tytułem od 2022 roku. Szósta w zestawieniu WTA Pegula triumfowała natomiast w imprezie bezpośrednio poprzedzającej tę w Cincinnati - WTA 1000 w Toronto.

Początek pierwszej partii zdominowała Amerykanka, która rozpoczęła od prowadzenia 4:0. Hiszpanka zaczęła od tego momentu lepiej grać i chociaż w tej odsłonie nie zdołała już odrobić strat, to o wiele lepiej rozpoczęła drugą.

Walka gem za gem toczyła się do stanu 4:3 dla Badosy, gdy mecz został przerwany z powodu opadów deszczu. Po kilkunastu minutach i osuszeniu kortu tenisistki już miały wrócić do gry, jednak wówczas rozpadało się na dobre i pauza trwała nieco ponad godzinę.

Przerwa posłużyła niżej notowanej zawodniczce, która po powrocie na kort szybko wygrała dwa gemy i doprowadziła do remisu w setach. W trzeciej partii końcówka należała jednak do Amerykanki. Przełamała rywalkę na 5:3, a następnie, nie bez problemu, przypieczętowała przy swoim podaniu awans do drugiego finału imprezy WTA 1000 z rzędu.

Rywalką Peguli w pojedynku o tytuł będzie Sabalenka, która w półfinale wyeliminowała liderkę światowego rankingu Świątek.

Turniej w Cincinnati to dla wielu zawodniczek ostatni sprawdzian przed rozpoczynającą się 26 sierpnia ostatnią w sezonie wielkoszlemową imprezą - nowojorskim US Open.

Wyniki półfinałów turnieju WTA w Cincinnati:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 3) - Iga Świątek (Polska, 1) 6:3, 6:3

Jessica Pegula (USA, 6) - Paula Badosa (Hiszpania) 6:2, 3:6, 6:3

PAP