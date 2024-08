Legenda tenisa krytykuje Świątek. Nie podoba się jej zachowanie Polki

Iga Świątek w Cincinnati grała swój pierwszy turniej po zakończeniu igrzysk olimpijskich. W półfinale imprezy Polka po dwusetowym spotkaniu przegrała z Aryną Sabalenką. Białorusinka była tym razem zdecydowanie lepsza od liderki światowego rankingu i zanotowała czwarte zwycięstwo w rywalizacji z raszynianką.

Po spotkaniu mówiło się nie tylko o słabszej grze Świątek, ale też o zachowaniu Polki. Liderka rankingu WTA po raz kolejny po pierwszym przegranym secie poprosiła o przerwę toaletową. To nie pierwszy raz, kiedy Świątek zeszła na chwilę do szatni po przegranym secie. Kibice widzieli to m.in. podczas igrzysk olimpijskich w ćwierćfinałowym meczu z Danielle Collins, co poirytowało wówczas jej rywalkę.

Teraz uwagę na zachowanie Polki zwróciła Lindsay Davenport. Była liderka światowego rankingu i zwyciężczyni Australian Open, Wimbledonu i US Open komentowała niedzielne spotkanie na antenie "Tennis Channel". Postawa Świątek nie przypadła Amerykance do gustu.

- To zły nawyk, który powinien być trochę kontrolowany przez osoby sprawujące władzę. Przegranie seta oznacza opuszczenie kortu. Nigdy tak nie było, ale teraz zdarza się to za każdym razem – powiedziała emerytowana tenisistka.

Turniej w Cincinnati był sprawdzianem przed ostatnim wielkoszlemowym turniejem US Open. Nowojorska impreza rozpoczyna się już 26 sierpnia i potrwa do 8 września.

