Były wróg publiczny numer jeden przyjeżdża po latach do Polski. Będzie oceniał pracę sędziów

Jagiellonia Białystok pożegnała się już z eliminacjami Ligi Mistrzów. Nie oznacza to jednak, że nie zobaczymy już więcej meczów tych rozgrywek w Polsce. W środę w Lublinie pierwsze spotkanie ostatniej rundy eliminacji tego pucharu zagrają drużyny Dynama Kijów i Red Bull Salzburg. Z tej okazji do Polski przyleci stary znajomy wszystkich kibiców Howard Webb. Były arbiter podczas tego meczu będzie pełnił funkcję obserwatora.

Ukraińskie kluby z oczywistych względów swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywają poza granicami kraju. Włodarze Dynama Kijów zdecydowały, że domowe spotkania ich drużyny w kwalifikacjach będą odbywały się na stadionie w Lublinie, na którym normalnie gra miejscowy Motor.

ZOBACZ TAKŻE: Leo Messi poza kadrą!

Ostatnia runda eliminacji Ligi Mistrzów to walka o wielki prestiż i wielkie pieniądze. UEFA wyznacza więc do prowadzenia tych spotkań swoich najlepszych sędziów, a ich pracę kontrolują wykwalifikowani obserwatorzy. W tej właśnie roli do Lublina zawita Howard Webb. Anglik jest byłym sędzią międzynarodowym, który w swojej karierze prowadził m.in. finał mistrzostw świata w RPA w 2010 roku.

Polacy pamiętają jednak Webba z innej sytuacji. Dwa lata wcześniej, podczas meczu fazy grupowej Euro 2008 między Polską i Austrią, Anglik podyktował kontrowersyjny rzut karny dla naszych rywali w samej końcówce spotkania.

Pomimo tego, że decyzja arbitra została uznana za poprawną przez sędziowskich ekspertów, to polscy kibice mieli inne zdanie. Rodzina Anglika otrzymywała po tym spotkaniu anonimowe listy z groźbami. Swoje niezadowolenie z postawy sędziego wyrażali również ówcześni prezydent i premier Polski. O nagonce na Webba powstał nawet film pod wymownym tytułem "Zabić sędziego".

Howard Webb był zawodowym sędzią do 2014 roku. Po zakończeniu kariery wciąż był związany ze środowiskiem arbitrów, pełnił m.in. funkcję dyrektora technicznego w Angielskim Związku Sędziów. Pojawia się również w roli obserwatora na spotkaniach organizowanych przez UEFA.

Pierwszy mecz IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Dynamem Kijów zostanie rozegrany na stadionie w Lublinie w środę 21 sierpnia. Rewanż odbędzie się w następny wtorek w Salzburgu.

MiK