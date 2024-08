W kwalifikacjach do US Open Kamil Majchrzak zmierzy się z Kolumbijczykiem Danielem Elahim Galanem. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Daniel Elahi Galan na Polsatsport.pl.

Majchrzak przed rozpoczęciem zmagań w kwalifikacjach US Open wziął udział w Challengerze w niemieckim Luedenscheid. Polak dotarł aż do półfinału, w którym uległ niżej notowanemu Raphaelowu Collignonowi 1:6, 3:6. W Stanach Zjednoczonych Majchrzak rozegrał już jedno spotkanie. W pierwszej rundzie kwalifikacji pokonał reprezentanta gospodarz Michaela Zhenga 6:3, 6:7 (5-7), 7:5.

Łatwiejszą przeprawę do drugiej rundy kwalifikacji US Open miał środowy rywal Majchrzaka - Daniel Elahi Galan. Kolumbijczyk potrzebował tylko dwóch setów, by pokonać Włocha Matteo Gigante 7:6 (9-7), 6:4 i awansować do kolejnego etapu zmagań.

KZ