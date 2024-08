Czołowy siatkarz polskiego klubu na rehabilitacji we Włoszech. Czy zdąży przed startem sezonu?

Na rehabilitacji we Włoszech przebywa obecnie atakujący klubu BBTS Bielsko-Biała – Szymon Romać. Siatkarz ma wrócić do pełnej dyspozycji na początku zbliżającego się sezonu PLS 1. Ligi.

Szymon Romać (rocznik 1992) to jedna z wiodących postaci BBTS Bielsko-Biała. Atakujący dołączył do drużyny w 2023 roku, przechodząc z LUK Lublin. W poprzednim sezonie zagrał w 38 spotkaniach, w których zdobył 638 punktów; siatkarze BBTS zajęli drugie miejsce na zapleczu PlusLigi. Romać był nominowany do nagrody MVP sezonu Tauron 1. Ligi.

Zobacz także: Czołowy polski klub ściągnął kolejny siatkarski talent! To libero reprezentacji Polski

Intensywny sezon odcisnął piętno na zdrowiu zawodnika. Romać przebywa obecnie na krótkiej rehabilitacji we Włoszech. Jak poinformował klub z Bielska-Białej, planowany powrót siatkarza do pełnej dyspozycji to początkowe mecze rozgrywek PLS 1. Ligi.

– Zdecydowaliśmy się wysłać Szymona do Włoch kierując się pozytywną opinią na temat Elisy de Santis. Dziękujemy za szybką i skuteczną pomoc, która już przynosi zamierzone rezultaty – powiedziała prezes klubu Ida Szostakowska.