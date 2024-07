Czołowy polski klub ściągnął kolejny siatkarski talent! To libero reprezentacji Polski

Zuzanna Suska (rocznik 2005) mierzy 169 cm wzrostu i występuje na pozycji libero. Nowa siatkarka BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała jest wychowanką UKS Ares Nowa Sól, z którego w 2020 roku przeszła do drużyny Enea Energetyk Poznań.

Młoda siatkarka ma na koncie wiele sukcesów juniorskich. Wywalczyła mistrzostwo Polski kadetek oraz srebro mistrzostw Polski juniorek. W 2023 oraz 2024 roku była wybierana najlepszą libero mistrzostw Polski juniorek. Przez dwa lata występowała w zespole SMS PZPS Szczyrk (2022–24). W ostatnim sezonie zagrała w 20 meczach I ligi siatkarek.

Nowa libero BKS jest reprezentantką Polski w kategoriach juniorskich. Wystąpiła w mistrzostwach świata U19, gdzie była trzecią najlepiej broniącą siatkarką w klasyfikacji tych zawodów. Wraz z reprezentacją zajęła także pierwsze miejsce w mistrzostwach Europy Wschodniej (EEVZA) 2024. Obecnie wraz z kadrą U20 przygotowuje się do mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 5–17 sierpnia w Irlandii i Bułgarii.

Zuzanna Suska to druga libero zakontraktowana przez klub z Bielska-Białej. Wcześniej ogłoszono, że do drużyny wraca Kinga Drabek. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała daje szansę młodym siatkarkom, do zespołu dołączyły również inne utalentowane siatkarki młodego pokolenia – rozgrywająca Wiktoria Szewczyk oraz przyjmująca Zofia Brzoza.