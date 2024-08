Rusza US Open, a tu taka wiadomość dla Świątek. Nadeszła niespodziewanie (WIDEO)

Iga Świątek przygotowuje się do wielkoszlemowego US Open. W sieci pojawiło się nagranie, w którym Lindsey Vonn, była mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, składa Polce gratulacje i życzy jej wszystkiego najlepszego.

Oficjalny profil WTA na Instagramie zamieścił filmik, na którym mistrzyni olimpijska z Vancouver (2010) wypowiada się w ciepłych słowach o Świątek, a także gratuluje jej kwalifikacji do zawodów WTA Finals, które odbędą się w Rijadzie.

- Hej, Iga. Z tej strony Lindsey. Chciałam Ci pogratulować czwartego z rzędu awansu do WTA Finals. Jesteś niesamowita. Nie mogę uwierzyć w to, ile osiągnęłaś w tym roku, włączając w to kolejny Roland Garros, Italian Open, Madrid Open – prawie wszystkie turnieje Open. Chcę Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Jestem z Ciebie naprawdę dumna. Do zobaczenia wkrótce – powiedziała Vonn.

Liderka światowego rankingu WTA była zaskoczona, ale zarazem szczęśliwa. Pojawił się szeroki uśmiech na jej twarzy.

Rijad będzie gospodarzem trzech kolejnych edycji finałów WTA w latach 2024–2026. Finały kończące sezon 2024 odbędą się w dniach 2–9 listopada.

KG