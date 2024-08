Ważna impreza zbliża się wielkimi krokami! Przed nami kolejna edycja Bohdan Tomaszewski Cup

W poniedziałek 26 sierpnia, o godz. 18:00 na dolnych kortach Warszawianki nastąpi uroczyste otwarcie 55. już edycji Bohdan Tomaszewski Cup, turnieju rangi pierwszej w cyklu Tennis Europe do lat 16 (25-31 sierpnia). To jedna z najstarszych imprez w tenisie młodzieżowym w Polsce.

Już w niedzielę rozpoczną się eliminacje, które potrwają do poniedziałku i wtedy też, o godz. 18.00, odbędzie się krótka ceremonia otwarcia. Natomiast od wtorku do soboty rozgrywane będą mecze turnieju głównego, zawsze rozpoczynać się będą o godz. 9.00. W piątek odbędą się półfinały, a z zwycięzców poznamy w sobotę 31 sierpnia.

Od pierwszej edycji w 1968 roku turniej ma na celu stwarzanie szans młodym zawodniczkom i zawodniczkom do zdobywania niezbędnego doświadczenia i ogrania w rywalizacji z rówieśnikami, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Natomiast od kilkunastu lat impreza zaliczana jest do cyklu Tennis Europe, co sprawia, że w Warszawie pojawiają się czołowe kadetki i kadetki z Europy.

Bohdan Tomaszewski Cup odnotował w swojej historii dwuletnią przerwę związaną z pandemią koronawirusa, która uniemożliwiła jego organizację w latach 2020-21. Poza tym odbywa się co roku od ponad półwiecza. Jego początki sięgają 1968 roku, gdy po raz pierwszy rozegrany został na kortach warszawskiej Agrykoli. Tam gościł przez kolejne 4 lata, zanim został przeniesiony na obiekt Warszawianki. W latach 2012-22 rywalizacja o puchar nieżyjącego już redaktora Bohdana Tomaszewskiego (zmarł w 2015 r.) toczyła się na kortach Legii.

W ciągu ponad półwiecza w turnieju uczestniczyli m in.: Magdalena Grzybowska (zwyciężczyni w roku 1992); Joanna Sakowicz (zwyciężczyni w roku 1999); Marta Domachowska (zwyciężczyni edycji 2000-01); Agnieszka Radwańska (zwyciężczyni w roku 2004 w singlu i w deblu wspólnie z siostrą Urszulą); Iga Świątek (półfinalistka w roku 2014); Dawid Olejniczak (zwycięzca w roku 1999); dwukrotny triumfator Grzegorz Panfil (w latach 2003-04); Hubert Hurkacz (półfinalista w roku 2012); a także Łukasz Kubot, Marcin Matkowski, Mariusz Fyrstenberg i wielu innych wybitnych polskich tenisistów.



W edycji z 2012 roku startował np. późniejszy wicelider rankingu ATP Norweg Casper Ruud, który przegrał w pierwszej rundzie z Kacprem Żukiem. Ostatnim Polakiem, który triumfował w turnieju BTC był Michał Dembek, zresztą dwukrotny zwycięzca z lat 2012-13.



Patron i współtwórca turnieju redaktor Bohdan Tomaszewski to legenda dziennikarstwa. Urodzony w roku 1921 Bohdan Tomaszewski, za młodu grał z powodzeniem w tenisa. Przypomnijmy, rok 1921 to także rok ukonstytuowania się Polskiego Związku Tenisowego. Tomaszewski wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz AK (ps. "Mały").



Relacjonował 12 igrzysk olimpijskich, wiele mistrzostw świata. Pisał książki, artykuły i felietony. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Zasłużonego dla Miasta Warszawy. Zmarł w 2015 roku.

W ubiegłym roku tytuły mistrzowskie wywalczyli na kortach Warszawianki Serbka Gala Ivanović i Rumun Yannick Theodor Alexandrescou, a w finałach wystąpili Anna Kmiecik (CCS Chrzanów) i Jan Sadzik (KT Błonia Kraków). W deblu dziewcząt triumfowały Kornelia Krześniak (CKT Grodzisk Mazowiecki) i Anna Skorupska (PT Olimpia Poznań), pokonując w decydującym pojedynku Barbarę Kostecką (UKT Winner Kraków) i Oliwię Sybicką (MKT Stalowa Wola).

Turniej jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Miasta Stołecznego Warszawy, a jego współorganizatorami są Polski Związek Tenisowy i Fundacja Bohdana Tomaszewskiego. Partnerem Głównym Tenisa Młodzieżowego w PZT jest PGE - Polska Grupa Energetyczna.

Informacja prasowa