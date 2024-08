Kielczanie do spotkania z zespołem z Niepołomic przystąpią w bojowych nastrojach. Na zakończenie poprzedniej kolejki Korona pokonała w poniedziałek na własnym boisku Stal Mielec 2:1. Po pierwszym zwycięstwie w tym sezonie drużyna ze stolicy regionu świętokrzyskiego wreszcie opuściła strefę spadkową.

- Mieliśmy trochę czasu na regenerację sił. Do Krakowa jedziemy podbudowani ostatnim zwycięstwem. Chcemy udowodnić, że coś u nas w końcu drgnęło – powiedział Zieliński podczas konferencji prasowej przed meczem z Puszczą.

63-letni trener nie zgodził się z opiniami krążącymi na temat najbliższego rywala, że „Puszcza to tylko stałe fragmenty gry”.

„Myślę, że to krzywdzące dla tej drużyny. Zrobili kawał dobrej roboty, grają piłkę solidną i powtarzalną. To, że ona jest dla kogoś nieprzyjemna, to po prostu taka jest taktyka, a ten zespół ma swój styl gry. Drużyna nabrała już ekstraklasowego cwaniactwa wie, jak się poruszać tutaj. Czeka nas na pewno ciężkie zadanie, ale my mamy swój plan na ten mecz” – zapewnił szkoleniowiec Korony, który zdradził receptę na sukces w najbliższym spotkaniu.

ŁO/PAP