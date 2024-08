Polscy sędziowie zawieszeni. PZPN wydał komunikat

Jak przekazał PZPN w komunikacie, Komisja Dyscyplinarna uznała obu sędziów winnymi naruszenia porządku publicznego oraz reguł sportowego trybu życia i uznała ich odpowiedzialność za zdarzenia, do których doszło w Lublinie w nocy z 5 na 6 sierpnia.

Obu ukarano za to zachowanie roczną dyskwalifikacją, przy czym częściowo zawieszono jej wykonanie.

"Każdy z obwinionych wykona orzeczoną karę dyskwalifikacji w wymiarze pięciu miesięcy, natomiast wykonanie pozostałej części kary dyskwalifikacji, tj. siedmiu miesięcy, zostaje zawieszone na okres próby wynoszący dwa lata" - zaznaczono w oświadczeniu.

Obaj arbitrzy, od lat należący do krajowej czołówki i mający status sędziów zarówno zawodowych, jak i międzynarodowych, muszą też zapłacić karę finansową w wysokości 25 tys. złotych.

Wcześniej Rzecznik Dyscyplinarny PZPN prewencyjnie zawiesił obu arbitrów na 90 dni.

6 sierpnia ok. godz. 1.40 policja otrzymała zgłoszenie o trzech mężczyznach, którzy szli al. Tysiąclecia w Lublinie w kierunku galerii handlowej niosąc ze sobą znak drogowy. Mężczyźni zostali zbadani alkomatem. Okazało się, że mieli ok. 1,5 promila alkoholu we krwi i trafili na izbę wytrzeźwień.

Byli wśród nich Musiał i Frankowski, którzy tego samego dnia wieczorem mieli pracować na Arenie Lublin przy spotkaniu 3. rundy kwalifikacji Champions League Dynamo Kijów - Rangers FC. Frankowski miał pełnić funkcję głównego sędziego VAR, jego asystentem miał być Musiał, ale po incydencie zostali odsunięci.

Obaj sędziowie szybko wydali oświadczenia, w których przeprosili za swoje zachowanie.

PAP