Kołtoń: Lewandowski? Witalny a la Flick!

Przeciwnicy tym razem zostali wręcz zdeklasowani. Real Valladolid wyjechał ze wzgórza Montjuic w Barcelonie z bagażem siedmiu goli! Siedmiu! A jeszcze piłkarze Barcy trafili trzy razy w słupek. Raz Robert Lewandowski, a dwa razy Dani Olmo.

Ten mecz na Montjuic to był popis kombinacyjnej gry i przepięknych bramek. Niektóre były wręcz cudowne. Przeanalizujmy wszystkie, bo naprawdę warto:

1:0 - Pau Cubarsi zagrywa na kilkadziesiąt metrów do Raphinhy, który w pełnym biegu gasi piłkę klatką piersiową, ale tyleż gasi, co jest to kierunkowe przyjęcie w stronę bramki rywala. I po ułamku sekundy Brazylijczyk dopada do piłki i strzela zewnętrzną częścią stopy lewej nogi. 22-letni Estończyk Karl Hein w moim przekonaniu nie ma szans na skuteczną interwencję, bo strzał jest w odpowiednim momencie i z odpowiednią siłą. To 20 minuta.

2:0 - W 24. minucie Lamine Yamal kapitalnie zagrywa do Roberta Lewandowskiego. Polak strzela nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie dla bramkarza, bo silnie, piłka przelatuje tuż przy Heinie. Może mógł to sparować ręką lub nogą? Może… Dotknął piłki, ale ta wpadła do siatki.

3:0 - Tuż przed przerwą "Lewy" bardzo groźnie strzela z rzutu wolnego. Piłka po murze wylatuje za bramkę. Raphinha dośrodkowuje, do piłki skacze Cubarsi, a ostatecznie futbolówka ląduje pod nogami Julesa Kounde. A ten strzela idealnie.

Do przerwy 3:0, ale mogło być wyżej. W 5. i 42. minucie Olmo trafiał w słupek.

W 58. minucie Lewandowski - kapitalnie dysponowany - trafił w słupek. Yamal zagrywał do naszego rodaka piętką. W 64. minucie Olmo znowu zagrywa w szesnastkę, Polak walczy w dwoma obrońcami, pada, ale zbiera się błyskawicznie. WITALNOŚĆ! WITALNOŚĆ widać w tej akcji! Do piłki dopada Yamal, a później jeszcze po nodze Lewandowskiego futolówka trafia do Raphinhii, który z bliska strzela na 4:0.

Brazylijczyk w 72. minucie komplementuje hat-tricka. Cóż to było za zagranie Yamala! Ba, cała akcja! Yamal wyprowadza kontrakt po rzucie różnym. Biegnie z piłką przy nodze kilkadziesiąt metrów i zagrywa między rywalami do Raphinhy.

W 82. minucie Raphinha ma udział w piątym golu. Tym razem zagrywa do Ferrana Torresa, który zastąpił Lewandowskiego, a ten tylko raz dotyka piłkę, bo zaopiekował się nią - na pełnej szybkości Olmo. I strzela już w polu karnym w kierunku dalszego słupka. 6:0! Olmo już wiedział, że schodzi. Ciesząc się z gola na Montjuic pokazywał gest zegarka, że trafił rychło w czas, co Pablo Torre już był gotowy do wejścia i po chwili właśnie za Daniego zameldował się na boisku.

W 85. minucie było 7:0. Raphinha miał udział w szóstym golu. Trzy strzelił, dwa razy miał asysty drugiego stopnia, a teraz Brazylijczyk zaliczył bezpośrednią asystę. Pięknie - ze skrzydła - wstrzelił piłkę w szesnastkę, a tam kapitalnie zachował się Ferran Torres, który jednym dotknięciem wpakował ją do siatki.

Hansi Flick na pomeczowej konferencji przyznał: "Dziś na boisku zdarzyło się coś wyjątkowego. Nie chcieliśmy obniżać intensywności gry w 70., czy w 80. minucie. I o to chodzi! To również działa na kibiców. To sprawia, że fani są zadowoleni z zespołu". I dodał: "Gdy zaczynała się pretemporada, to przeanalizowaliśmy wszystko od a do z. Chcę podziękować Deco, który zaangażował wielu ekspertów, a ci wykonali świetną pracę. Również sztab medyczny jest bardzo dobry. Uświadomiliśmy piłkarzom, że są w dobrych rękach, że mogą grać przez 90 minut na wysokiej intensywności. Mamy już 12 punktów, co jest niezłym wynikiem…". To właśnie klucz do zrozumienia idei Flicka - "90 minut na wysokiej intensywności".

Przypomnijmy wyniki:

Valencia - Barca 1:2. Mecz przepchnięty, ale druga połowa już znaczenie lepsza.

Barca - Athletic 2:1. Mecz na dobrym poziomie, z kreowanymi akcjami i zwycięską bramką Lewandowskiego w drugiej połowie.

Rayo Vallecano - Barca 1:2, z drugą połową, w której było 15 strzałów "Blaugrany"! I dwa gole - Pedriego w 60. minucie i Daniego Olmo w 82. A Barca od 9. minuty przegrywała.

Barca - Real Valladolid 7:0. Strzały 23 do 4! 23 do 4! Siedem goli i trzy słupki.

Tylko z Valladolid Lewandowski oddał 6 strzałów. Dwa celne, dwa niecelne, dwa zablokowane. 4 kluczowe podania. 30 kontaktów z piłką przez 73 minuty. 4 mecze Polaka w tym sezonie w La Liga - 4 gole, 1 asysta.

Flick odblokował też Raphinhę! Z Valladolid to absolutny bohater. 90 minut i 56 kontaktów z piłką. Udział w 6 z 7 goli. 3 bramki i 1 bezpośrednia asysta, a 2 asysty drugiego stopnia.

Lamin Yamal? Bajka, w drugiej połowie poezja, ale przecież w 1. części też napędzał akcje. W tym sezonie La Liga 4 mecze - 1 bramka, 4 asysty. Dani Olmo - już wprowadzony. Już łzy po Ilkayu Guendoganie wyschły. Olmo - daje bramki, ale i da życie kolegom. Bo zagrywa prostopadłe, czy jak mówią dziś trenerzy, "wertykalne piłki". Przeszywające! 20-letni Marc Casado wprowadzony do składu. 17-letni Marc Bernal też był już wprowadzony do składu, ale we wtorek zerwał więzadło krzyżowe w kolanie!

W sobotę kolejny debiutant pojawił się na boisku. Sergi Dominguez, 19-letni defensor, który zmienił Coubarsiego w 61. minucie. Dostawał szansę już w pretemporadzie. Teraz w La Liga. Chłopak ma za sobą dopiero jeden sezon w Barca Atletic. I to taki niepełny, bo miał problemy ze zdrowiem w poprzednim sezonie. Ronald Araujo kontuzjowany, Andreas Christensen kontuzjowany. Co robi Flick - zestawia parę Inigo Martinez i Pau Cubarsi i jeszcze daje szansę Dominguezowi.

Po takim początku sezonu piłkarze uwierzyli zapewne jeszcze mocniej we Flicka. W jego sposób pracy. Że Lewandowski wierzył, to wiadomo. Całkiem niedawno mówił w wywiadzie dla "Sport-Bild": "Drużyny prowadzone przez Hansiego są zawsze topfit!". I deklarował: "Hansi ze swoim ofensywnym stylem gry pasuje do DNA Barcelony, która musi oferować spektakl". To w sobotę był przepiękny spektakl!

"Prawda Futbolu"