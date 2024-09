Mistrzostwa świata siatkarzy 2025. Z kim zagrają Polacy? Znamy wszystkich uczestników

Kolejne mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane we wrześniu 2025 roku, a gospodarzem turnieju będą Filipiny. W imprezie wystąpią 32 reprezentacje, wśród nich Polska. Poznaliśmy wszystkich uczestników, a już 14 września odbędzie się losowanie grup. Z kim mogą zmierzyć się Polacy? Kto zagra w siatkarskich mistrzostwach świata 2025?

Filipiny będą gospodarzem mistrzostw świata siatkarzy, które zostaną rozegrane w dniach 12–28 września 2025 roku. Przed tą edycją powiększono grono uczestników turnieju z 24 do 32 reprezentacji. Nastąpiła również zmiana cyklu rozgrywania tej imprezy, która dotychczas odbywała się co cztery lata, a od 2025 roku będzie rozgrywana co dwa lata.

Poznaliśmy już wszystkich uczestników przyszłorocznych mistrzostw. Przypomnijmy, że tytułu najlepszej drużyny globu będą bronić siatkarze reprezentacji Italii. W 2022 roku Włosi pokonali w finale rozegranym w katowickim Spodku Polskę 3:1. Brązowy medal tamtej imprezy wywalczyła Brazylia. Turniej został zorganizowany przez Polskę i Słowenię.

Awans do MŚ 2025 miały zapewniony dwie reprezentacje – gospodarz turnieju (Filipiny) oraz obrońca tytułu (Włochy). Kolejne miejsca zapewniły sobie po trzy najlepsze drużyny z mistrzostw poszczególnych kontynentów, które rozegrano w 2023 roku. W tym gronie znalazła się Polska, która wygrała mistrzostwa Europy. Pozostałych 15 reprezentacji zakwalifikowało się na podstawie rankingu FIVB.

W gronie uczestników jest dwóch debiutantów – Filipiny oraz Kolumbia. Z drużyn, które zagrały w finałach MŚ 2022 zabraknie trzech, są to Kamerun, Meksyk oraz Portoryko.

Uczestnicy mistrzostw świata siatkarzy 2025:

Egipt, Algieria, Libia, Tunezja (Afryka ⟶ 4 reprezentacje)

Filipiny (gospodarz), Japonia, Iran, Katar, Chiny, Korea Południowa (Azja ⟶ 6 reprezentacji)

Włochy (obrońca tytułu), Polska, Słowenia, Francja, Niemcy, Serbia, Holandia, Ukraina, Belgia, Turcja, Czechy, Bułgaria, Portugalia, Finlandia, Rumunia (Europa ⟶ 15 reprezentacji)

USA, Kanada, Kuba (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby ⟶ 3 reprezentacje)

Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile (Ameryka Południowa ⟶ 4 reprezentacje).

Losowanie fazy grupowej zostanie zorganizowane 14 września 2024 roku w Manilii. 32 reprezentacje zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy play-off (1/8 finału).